戰爭還可以繼續上班上課？他酸苗博雅免當兵

▲台北市議員苗博雅日前在直播中稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，但以俄烏戰爭為例，稱烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學。（圖／NOWnews攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 台北市議員苗博雅日前在直播中稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，但以俄烏戰爭為例，稱烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」，更稱「我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我不會跟你們一起投降」。國民黨台北市議員痛批，苗博雅的論述與戰爭的實際殘酷現實脫節。

楊植斗指出，戰爭中會犧牲的只有兩類人：一是為國勇敢犧牲的戰士，二是無辜捲入戰火的平民。他反問：「而引發戰爭的政客呢？死了哪一個？」楊植斗表示，正如苗博雅自己所說，這些政客依舊「馬照跑、舞照跳」，甚至像烏克蘭高官，能貪污一億美金的能源相關計畫，吃香喝辣。

楊植斗總結，「苗博雅不用當兵，死的不是妳，別在那打嘴炮啦。」他抨擊苗博雅，認為其利用烏克蘭議題來展現自身英勇的說法是空談，高談戰爭、引發衝突的政治人物，往往並非實際面對戰火犧牲的一群人。

