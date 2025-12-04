戰爭部長涉用Signal談攻擊行動 調查：恐危及美軍

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國媒體今天報導，五角大廈獨立監察單位表示，戰爭部長赫格塞斯先前以不保密商業傳訊軟體Signal討論葉門攻擊行動細節的做法，有讓美軍處於危險之中的可能性。

綜合法新社和路透社報導，美媒引述熟悉調查結果的消息人士說法指出，然而，督察長辦公室的調查認定，赫格塞斯（Pete Hegseth）並沒有觸犯保密方面的規範，因為他有權將相關資訊解密。

督察長辦公室調查結果已轉交國會，但外界認為，赫格塞斯用Signal討論攻擊葉門叛軍的行為有可能再度掀起熱議。而他面臨的批評不只這一樁，還包括美軍近期在加勒比海與太平洋對疑似運毒船隻發動的攻擊行動，專家認為這麼做等同法外處決。

Signal爭議之所以曝光、遭到調查，要回溯到今年3月。「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）因意外被加入一個Signal通訊群組，無意看到赫格塞斯、時任國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）等美國高層官員在即將對葉門武裝團體青年運動（Huthi）發動攻擊的對話。

大西洋月刊最初未對外透露Signal群組聊天細節，但在白宮堅持無機密外洩，並指控高德柏格扯謊之後，大西洋月刊才刊出群組對話內容。

截圖中可以看到赫格塞斯於秘密軍事行動展開前兩小時，在群組討論殺害葉門一名青年運動武裝領袖的具體計畫。

消息人士表示，督察長的報告指出，美軍傳送給赫格塞斯的資訊當時隸屬機密，若這段對話被攔截，可能會危及美軍人員安全以及任務本身。

消息人士引述報告稱，赫格塞斯一再否認曾傳送作戰計畫或分享機密資訊，並拒絕接受督察長辦公室的調查訪問。

消息人士說，在給督察長的書面聲明中，赫格塞斯表示自己有權根據自身判斷解密資訊，並僅傳送他認為不會構成作戰風險的內容。他同時指控這項調查受到政敵操弄，即便調查行動是由共和黨和民主黨議員共同提出。

赫格塞斯過去對使用Signal所提出的說詞，讓民主黨人士及前美國官員不解，因為在美軍發動行動前，時機與攻擊目標等細節通常屬於最高機密。

假如青年運動領袖事先得知空襲行動，有可能逃離至人潮擁擠的地區，屆時鎖定目標的難度將大幅提升，且可能因平民傷亡風險過高而不得不取消行動。

然而，這段群組對話似乎未出現任何鎖定目標的青年運動成員姓名或確切位置，也未公開可能被用來鎖定美軍人員的資訊。

自2023年加薩戰爭爆發後，有伊朗撐腰的青年運動開始在紅海與亞丁灣針對船隻發動攻擊，聲稱藉此聲援巴勒斯坦人。

青年運動的攻擊導致船隻無法通過蘇伊士運河（Suez Canal）。這條重要航道通常承載全球約12%的海運流量，迫使許多公司選擇繞遠路從非洲南端通行，增加不少成本。

為因應青年運動上述攻擊行為，美國最初是在總統拜登（Joe Biden）政府時期展開打擊行動，美軍並於今年3月15日對青年運動發動新一輪空襲。

川普對青年運動的攻擊持續到5月初，直到雙方在阿曼政府斡旋下達成停火協議。（編譯：蔡佳敏）1141204