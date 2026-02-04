戰爭非必然 國共論壇降低誤判

（圖／本報系資料照）

中斷近十年的國共智庫論壇北京登場，致力改善兩岸關係。然而，當前東亞安全環境在討論台海風險時，輿論往往滑向簡化對立：強硬等於安全，克制則被視為軟弱。這種二元思維構成另一種風險，它讓人誤以為戰爭的選項正在自然收斂，而非人為被不斷推向必然。

俄國文豪托爾斯泰在《戰爭與和平》中早已提醒我們：戰爭從來不是某位領袖一聲令下的結果，而是由語言、情緒、恐懼與誤判長期累積而成。真正危險的，往往不是武力本身，而是人們開始把衝突視為「遲早會發生」的歷史命運。

重新閱讀托爾斯泰，再回望今日東亞，特別是台海與日本安全議題，可以發現這部19世紀的文學巨作，仍然深刻映照當代現實。兩種不同的政治聲音，正在形塑社會對「戰與和」的想像。

一方面，日本首相高市早苗近來多次強調美日同盟的重要性，並明確指出台海安全與日本自身安全高度相關。這類說法，代表的是現實主義安全敘事：透過清楚界定責任與立場，降低誤判空間，讓對手不致低估衝突代價。

然而，當「責任」、「同盟」與「自由的代價」被反覆道德化時，可能在社會心理層面悄悄把戰爭轉化為一種預設結果。一旦「不可避免」成為共識，政策選項反而會提前關閉，理性調整的空間隨之縮小。

相對而言，台灣內部存在另一種敘事取向。以國民黨主席鄭麗文為代表的聲音，主張在高度緊張的兩岸氛圍中，仍需保留對話、溝通與降低誤判的可能性。國民黨組團與40名專家學者赴大陸參與「兩岸交流合作前瞻論壇」，即是此一思路的延伸。在高度對立的政治氣氛中，這類主張往往容易被解讀為過於溫和，甚至被質疑現實感不足。

然而，托爾斯泰並不否定防衛，他真正反對的，是把戰爭包裝成道德必然或歷史使命的敘事。在他筆下，最困難的政治勇氣，往往不是高喊對抗，而是在情緒高漲之際，仍能提醒社會：誤判本身，就是風險的一部分。

日本首相的強硬安全敘事，與台灣內部呼籲降溫與溝通的聲音，並非道德上的對立，而是對不同風險的回應。前者擔心模糊帶來誤判，後者憂慮確定性過早封死選項。對台灣而言，真正需要警惕的，從來不是存在不同路線，而是其中任何一條被視為「唯一理性選擇」。

「自由確實需要付出代價」，但代價不應只被理解為承擔衝突的心理準備。歷史的悲劇，往往不是因為缺乏勇氣，而是在情緒與口號之中，過早放棄了複雜思考與調整能力。對身處大國競逐之間的台灣而言，真正昂貴的，或許不是選擇哪一邊，而是在喧囂之中失去自處的理性。（作者為國立高雄大學榮譽講座教授）