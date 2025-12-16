戰爭風險加劇少子化危機

（圖／本報系資料照）

根據內政部統計，2025年截至11月底，累計出生人口僅9萬8785人，推估全年新生兒數將低於11萬人，再創歷史新低。

台灣少子化已逐漸從人口結構議題，轉化為攸關國家長期發展與安全的重大危機。目前政策多半聚焦於房價、薪資水準與托育資源，並透過補助與津貼試圖改善生育意願。然而，補貼持續加碼卻無法扭轉出生人口數不斷下探的趨勢，顯示背後恐存在更為深層的結構性因素。

首先，自2000年起的出生人口變化，顯示整體安全氛圍與生育意願之間存在高度關聯性。2000年台灣仍有約30.5萬名新生兒，2003年降至約 22.7 萬，至2008 年已跌破20萬。此一期間，兩岸政治關係緊張，社會對未來戰爭風險的感受明顯升高，以致出生人口呈現加速下滑的趨勢。2009至2015年間，兩岸關係相對穩定，出生人口大致維持在19萬至21萬之間，並曾在2012年出現新生兒數達22萬9481人的高點。此等數字反映出在安全風險感受較低情況下，生育率確實會有所回穩。

廣告 廣告

其次，2016年後出生人口數的快速下滑，進一步凸顯安全預期的重要性。2016 年新生兒尚有約 20.8 萬人，隨後逐年下降，2020年跌破17 萬，2022年降至約 13.8 萬，2023與2024年皆僅約13.5萬。短短數年間，新生兒人數幾近腰斬。

進入2025年後，此一趨勢不但未出現止跌現象，反而再次下探。如此急遽的下滑幅度，顯示少子化問題已難僅用傳統經濟因素來加以理解。

第三，生育決策本質上是一項高度長期的社會選擇。對多數年輕世代而言，是否生育並非單純的經濟計算，而是對未來二、三十年生活環境的整體判斷。當兵役延長、備戰論述、防空演練與戰爭風險逐漸成為公共討論的一部分，社會整體的不確定感隨之提高。

在此背景下，延後或放棄生育，往往是基於風險評估後的理性選擇，而非價值偏好的改變。此外，安全風險增加使企業投資趨於保守、產業布局更趨分散，就業穩定性與長期規劃空間相對縮小，使年輕家庭對養育下一代的可行性評估更為審慎。

最後，少子化對策若僅停留在福利層面，恐難以觸及問題核心。從長期數據來看，出生人口的變化不僅反映經濟條件，也反映對未來安全與穩定的集體預期。當未來被視為可預期，生育率就相對穩定；當不確定性升高，少子化便迅速加劇。若政策設計僅著眼於短期補貼，而未能同步處理整體穩定感的流失，成效自然有限。讓社會重新建立對未來的可預期性與降低戰爭風險，少子化趨勢或有可能真正獲得緩解。（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）