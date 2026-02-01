戰狼又來了！中國駐澳大使嗆「不喜歡統一可離台」 王定宇反酸：肖人練肖話

中國駐澳大使肖千嗆「不喜統一可離台」，遭民進黨立委王定宇反嗆「肖人練肖話」。（資料照片／姜永年攝）

中國駐澳洲大使肖千日前在公開談話評論台海局勢時，嗆聲「不喜歡統一的可以離開台灣」。民進黨立委王定宇今天（1日）反酸，「肖人練肖話」，就連肖千自己想要來台灣觀光旅遊，也得向台灣政府申請簽證，「客觀的現實就是，台灣從來不是中國的一部分」。

針對澳洲外交貿易部（DFAT）近期對中共去年底為台軍演發布的聲明，中國駐澳洲大使肖千上月28日在坎培拉的新年媒體吹風會上重申，「台灣是中國的一個省」，還嗆聲要拒絕成為中國公民、不認同自己是中國人的台灣民眾，「離開這座島嶼」。

對此，民進黨立委王定宇反嗆，肖千真的是「肖人練肖話」，說台灣人不喜歡被中國併吞統一的可以離開台灣，根本是在說瘋話，就連肖千自己想要來台灣觀光旅遊，也得向台灣政府申請簽證，「客觀的現實就是，台灣從來不是中國的一部分。」

王定宇分析，大家都曉得中國外交戰狼或中國外交部，現在若表現得不夠狠、不夠瘋，很怕被中國領導人習近平落馬或是「被消失」，肖千在國外演戰狼，是演給國內的獨裁頭子習近平看的，一個外交官在別人國家的土地撒野、撂狠話。

王定宇提到，以前時任中國駐法大使盧沙野在法國，現在肖千在澳洲，既不尊重別人國家當主人的內政跟法治，也不尊重中華民國台灣客觀存在的事實，只會演出一副凶狠的模樣，嚇唬別人、討好自己的主子。

「肖千所言所行，剛好就符合他的名字『肖人練肖話』，毫無用處。」王定宇認為，對國際來講，就是鬧笑話而已，對台灣人來說，反而是一個提醒，讓這樣的國家統治，台灣人不是被消失、就是被趕走，大家要努力保護自己自由、民主的國家，以免台灣人民、子孫以後淪落得像肖千這個德行。



