戰狼大使嗆「不統就滾出台灣」！吳釗燮一句「9成要走？」神反殺打臉

國際中心／綜合報導

中國駐澳洲大使蕭千。（圖／翻攝自「翻攝自中華人民共和國駐澳大利亞聯邦大使館」官網）

中國對台認知作戰手段再創新低，引發國際社會譁然。中國駐澳洲大使蕭千近日公開宣稱，「拒絕成為中國公民的台灣人應設法離開台灣」，此番霸道言論不僅遭外國網友砲轟，更被我國國安會秘書長吳釗燮以「難道超過九成台灣人都要離開？」一句話反殺，凸顯中方邏輯的荒謬與不可行。

據報導指出，近期抖音（TikTok）等社群平台湧現大量粗製濫造的AI生成影片，內容偽造自稱「台灣海軍官兵」渴望統一、甚至要在統一後「一路掃地到福建」的詭異論述。然而，影片中人物表情僵硬、口音怪異，破綻百出，被台灣網友一眼識破並瘋狂吐槽，直言「太假了」、「應該盡快禁止抖音」。

與此同時，中國駐澳大使蕭千在公開演說中大放厥詞，指稱不認同自己是中國人的台灣民眾應該「離開這座島嶼」。此言一出，立即引發澳洲及國際網友激烈反彈，紛紛留言強調「台灣從來不是中國領土」。我國國安會秘書長吳釗燮也公開質疑中方邏輯錯亂，畢竟根據最新民調，自認是「中國人」的台灣民眾僅剩個位數，蕭千的說法等同要絕大多數台灣人撤離，完全脫離現實。

此外，中國戰狼外交在紐澳地區踢到鐵板。蕭千日前因澳洲可能收回中資承租的達爾文港一事發出警告，反激起澳洲民眾對紅色資本的反感；紐西蘭媒體也大篇幅報導支持台灣民主。政治大學選舉研究中心最新數據更顯示，台灣人自我認同逐年升高，統戰喊話與認知作戰不僅無效，反而讓國際社會與台灣民眾更加反感。

