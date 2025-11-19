戰狼媒體人警告高市早苗：敢拜靖國神社 必掀驚濤駭浪

日本首相高市早苗是否參拜靖國神社的傳聞，引發各界關注。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗因為在國會上表態，認為台灣有事可能成為「存立危機事態」，構成行使「集體自衛權」條件，引發後續一系列的中日關係惡化。對此戰狼媒體人、中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進就發文表示，如果高市早苗真敢參拜靖國神社，必將掀起一場全面的驚濤駭浪。

胡錫進發文引述日媒《News-postseven》報導表示，日本自民黨議員爆料高市早苗在臨時國會休會期間計劃於12月26日「閃電參拜」靖國神社，但是這個消息的可靠性無法證實，但《News-postseven》是日本「女性Seven」的網路版，以報導娛樂八卦和政治內幕聞名，常刊登「爆料」式文章，主流媒體都未做此報導，不排除這是《News-postseven》為博流量而編造的傳言。

胡錫進指出，高市早苗是日本自民黨資深議員和保守派代表，被稱為「女版安倍晉三」，她長期以來是靖國神社的「拜鬼」常客，她在安倍內閣時期擔任經濟產業大臣等要職時，幾乎每年春秋兩季及8月15日（日本戰敗日）都會前往靖國神社，甚至是內閣中唯一堅持此舉的成員，這被視為她對日本右翼保守勢力的政治表態。

胡錫進分析，高市早苗可能會「閃電參拜」靖國神社的傳聞出現在日本一家八卦和政治爆料的媒體上，具有政治試探的意味，至於是誰在操縱這個試探，如果這個消息進一步發酵，將會逐漸露出馬腳。

胡錫進說，由於高市早苗已經在拜鬼的問題上做了讓步，她在當選自民黨總裁後，按照前幾任首相的做法，只是向靖國神社提供了「玉串料」（謝禮金），並且表示要從外交影響角度考慮相關行動，她如果轉為實際參拜，即使是「閃電參拜」，也意味著其態度的根本性迴轉，是對已經相信或認為她不會在任內參拜靖國神社日本輿論的重大欺騙。

胡錫進痛批，如果高市早苗真敢邁出去靖國神社「拜鬼」這一步，將是冒天下之大不韙，必將掀起一場全面的驚濤駭浪，韓國已經因為獨島問題近日與日本進入衝突模式，中日更是因為高市早苗的涉台言論激烈對峙，如果此時「拜鬼」的事情再加入進來，高市早苗將徹底顛覆東北亞地區的地緣政治面貌。

