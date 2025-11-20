戰狼小姐姐輸了！陳智菡控林智堅圖利醫院容積率「比京華城還高」 法院判賠30萬

陳智菡需賠林智堅30萬元。

去年9月台北地檢署偵辦京華城案期間，時任民眾黨發言人陳智菡指控新竹市前市長林智堅任內通過馬偕兒童醫院從250%暴增至450%，林怒提告求償精神撫慰金200萬元，台北地院今日判決陳智菡應賠償30萬元，可上訴。

2024年8月底，台北地檢署如火如荼偵辦京華城案，兵分多路搜索柯文哲辦公室、住居所，並將柯本人帶回約談，訊後認定柯涉犯《貪污治罪條例》公務員違背職務收賄及圖利等罪嫌，且犯罪嫌疑重大、有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

同年9月9日，陳智菡在臉書發文質疑，指控林智堅在任內通過新竹馬偕兒童醫院容積率，從250%暴增到450%，比京華城還高，連前內政部次長花敬群都認為有明顯圖利，何況民眾黨新竹市議員李國璋已向檢調告發，卻整整1年都沒有人查，質疑「司法雙標」。

隔日林智堅回擊遭到抹黑，強調處理新竹馬偕兒童醫院容積率過程合乎法規，最高行政法院已於去年2月作出判決，稱該案在容積率調整上合法且有必要性，已委任律師蒐證。

對於林智堅的說法，陳智菡同日受訪時再稱，「新竹市前市長林智堅曾經在一個餐會當中確實指稱，他有辦法能夠讓容積率從250%升到450%，他當時做出這樣的承諾」。

為此，林智堅對陳智菡提起民事訴訟並求償200萬元。台北地院審理，認為陳智菡的言論「新竹市至前市長林智堅曾經在一個餐會當中確實指稱，他有辦法能夠讓容積率從250升到450，他當時做出這樣的承諾。而當時有一個支線開副本的訴訟，大家可以去看判決書，判決書上的確可以證實林智堅前市長有做出這樣的承諾，這是經過法院認證的。」已不法侵害林的名譽權，且言論透過電視、媒體傳送，使得廣大群眾皆得知悉，致該貶損言論廣為散布，林智堅精神必受有相當的痛苦，判陳智菡應給付林智堅新臺幣30萬。



