戰狼遇上真戰狼！中國男露營慘被狼群包圍，驚悚畫面引討論。圖／翻自@swyxy4484

近日中國網友流傳一段影片，相信有一名中國男子到野外露營，結果遇上真的「戰狼」。畫面可見他的帳篷慘被狼群包圍，甚至拍到一隻狼凶猛地對他張口。

這兩日中國網友流傳一段影片，表示這名男子到野外露營，直接遇上狼群並被包圍，還有一隻狼靠近嗅聞帳篷，並透過帳篷的小洞把頭部伸進來，接著就對男子張口威嚇。鏡頭也可見，男子已經嚇到無法準確拿起手機拍攝，最後畫面變得搖晃。

有網友稱，這名男子後來就「失去聯絡」，目前不確定他是否有受傷。但由於畫面相當震撼，因此引發網友討論與轉傳，網友們就直呼：「嚇死人！」、「如果有強光手電筒，對狼群照射，或許可以保命。」、「直接踢一腳啊！」不過也有網友質疑這是造假影片。

先前就有不少露營好手分享，人在野外露營多少會碰到野生動物，如果真的遇上野生動物，有專家建議一定要保持冷靜，且避免眼神接觸，除此之外，也可以製造噪音或強光，讓動物感覺害怕而離開。另外專家也提醒，在露營前一定要先了解周遭環境，並且避免餵食野生動物，也要妥善把食物儲存好，以免動物聞到食物的味道而前來。



