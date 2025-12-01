戰略人才培力營今起報名 徐國勇：年輕人需認識中國對台「3戰」
民進黨今舉行「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，即日起至12月14日正式開始招生。民進黨秘書長徐國勇表示，中國是唯一想要侵略台灣的國家，年輕人必須加強中對台認知戰、法律戰、心理戰的相關認識。民進黨中國部主任吳峻鋕指出，舉辦培力營的目的是持續為台灣培養新世代的國家戰略人才。
徐國勇表示，由中國部持續舉辦的「新生代國家戰略人才培力營」活動，就是要讓年輕人能充分理解當前國際情勢，認識到台灣在印太區域中具有不可磨滅的地位、在「第一島鏈」佔據最重要的中心。
徐國勇指出，面對中國這個唯一想要侵略台灣的國家，年輕人也必須加強對其認識，才能更好地守護台灣。台灣正面對前所未有的挑戰，也比以往任何時候都更需要年輕人投入國家戰略與安全的實務。秘書長指出，只有當年輕人對國家戰略「具備經驗」，才能「強化專業」，並且「共同傳承」，最後達成「守護台灣」的共同目標。
徐國勇呼籲，希望年輕人能更充分理解中華人民共和國想要併吞台灣，所採取的「三戰」作為，以及各種「錯、假訊息」的傳播。尤其現在國際的主流趨勢非常清楚，就是「絕不允許用武力改變現狀」。在此趨勢下，年輕世代要如何加強防禦心理的建設，保護台海和平穩定、維護印太區域和平繁榮，這都是舉辦培力營的最重要目的。
徐國勇強調，唯有大家一起努力，打造「台灣之盾」，才能讓台灣更加安全；並能在「印太」戰略中跟美、日、韓、菲等民主自由國家結合，為守護中華民國台灣而努力。
新聞輿情部主任吳峻鋕表示，本次營隊預計在明年1月8日至11日在台北舉行，目標招收24位學員；總計4天3夜的專題課程和分組討論，設計「政府治理的電腦模擬」與「政經情勢的情境模擬」等課程，透過分組方式模擬國安或政府團隊，面對台灣可能面臨的情景與威脅，在有限時間內集合團隊之力，做出最能守護台灣安全與利益的反應和決定。
吳峻鋕提到，招收對象包括已經從事政治工作一段時間的青年幕僚，或是對國家戰略有興趣投入的學生或社會青年等。藉由在實戰模擬中體驗決策過程，強化系統思考、戰略協調與團隊溝通能力，為未來國家戰略人才奠定基礎。「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」報名時間從即日起，至12月14日晚上12：00截止。
