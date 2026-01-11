戰略人才培力營結業 徐國勇：世代接力守護民主自由

（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨中國部今天舉行「和平繁榮．民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」結業式，民進黨秘書長徐國勇期盼，世代接力守護民主與自由，讓台灣持續成為亞洲民主的燈塔與區域和平的重要力量。

民進黨晚間發布新聞稿，徐國勇出席人才培力營結業式致詞指出，面對快速變動的國際局勢與升高的安全壓力，台灣必須持續強化自我防衛能力與社會整體韌性。

徐國勇提醒，台灣社會在日常生活中常不自覺使用中國用詞，看似細微、卻可能成為文化滲透的起點，顯示戰略思維不僅存在於政策層次，更應落實於日常行為，隨時依自身角色作出判斷與因應。

廣告 廣告

徐國勇指出，與中國交流時必須清楚認知雙方在政治、制度與價值上的結構性差異，並堅守台灣的主體性與獨特性。國家戰略人才培育的核心，在於透過系統性戰略模擬與分析，掌握中國可能從物質、精神與文化層面進行滲透的手段；即便語言與文化差異細微，長期累積仍可能造成認知偏移，因此更須保持清醒的戰略意識。

徐國勇勉勵學員，持續精進專業、拓展國際視野，勇於為公共議題發聲，世代接力守護民主與自由，讓台灣持續成為亞洲民主的燈塔與區域和平的重要力量。

學員們也分享，在營隊中透過專業講師系統性授課與即時問答，深入學習兩岸現況與未來發展、情報蒐集、戰略推演，以及台灣經濟與國家安全等多元領域的知識。其中，政經情勢模擬推演讓學員印象深刻。

亞太和平研究基金會執行長董立文表示，營隊成果超出預期，學員參與度與思考深度皆亮眼，這次兵推以真實事件與國際公開言論設計，但因學員對國安會實務運作不易掌握，決策多停留在風險評估，較少提出損害控管方案。

董立文指出，國安會需在有限時間與高度不確定性下，提出可行政策並承擔後果，勉勵學員持續關注時事，建立穩定思考體系與分析框架，以在複雜議題中看得更深遠。

民進黨中國部主任吳峻鋕表示，希望透過這次營隊進一步發掘並培育有志投入國家安全與戰略事務的新世代人才，未來將持續深化人才培育與交流，凝聚新世代戰略視野與行動能量，期盼學員將所學轉化為實際行動，攜手捍衛民主、自由與和平，共同打造更加安全且具韌性的台灣。（編輯：林克倫）1150111