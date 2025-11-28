戰略專家建議 關注12月陸航艦遠海訓練

中共海警船28日以「執法巡查」之名，成群進入我限制水域，解放軍機艦也再度對台海實施「聯合戰備警巡」，兩者搭配的行動引發揣測，不排除是因應賴清德總統近日發布軍購特別預算等動作，接下來是否更進一步舉行海峽雷霆等軍演？對此，國內學者認為，此時機點跟規模狀態，應不至於擴大成軍演，但要擔心航艦遠海訓練。

針對中共海警再度侵入金門限制水域，國安戰略學者陳文甲認為，此乃延續本月多次「常態化騷擾」的一部分，也是典型的「灰色地帶」操作，目的在侵蝕台灣管控，施壓賴清德政府，並回應近期兩岸與陸日緊張情勢。

廣告 廣告

陳文甲分析，大陸以「執法巡查」包裝，實質是在測試我國的反應與強化大陸對金廈水域的存在感。此外，這次行動規模較小，僅以海警船編隊進入，並未出現海軍、空軍或火力支援，因此可能為小規模軍事行動的前兆，與「海峽雷霆 2025B」等級的演習仍有一段距離；惟短期內大陸將會維持高頻率、但低激烈程度的軍事壓力，這是對岸的固定行為，也是對台灣的常態性騷擾。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲也表示，這是大陸為建立在金廈水域常態性主權的宣示，當然也是應對陸日、台日近期關係的手段之一.

不過，蘇紫雲補充，我國在金門並沒有領海，只有限制水域，所以更難去劃分界線與侵略領土。

蘇紫雲指出，這次狀況不太可能演變成海峽雷霆等級的大型軍事操演，依觀察統計，中共較少年底實施大型聯合演訓；他認為，到年底前較有可能的軍事行動，應是11月底、12月初的航艦遠海航行訓練，藉訓練之名順道進行海上操演，特別是在大陸的福建號航艦才剛入列服役之際。