【戰略快評】中共侵臺代價高 威權體制將崩潰

◎蘇紫雲

美國代表性智庫馬歇爾基金會發布研究報告，指中共若對臺灣動武，後果將可能失敗並導致其失去政權，此為跨智庫愈趨一致且嚴厲的評估。是類研究非情緒化「恐中論」，而是建立在軍事風險、政治體制與國際結構三者交叉分析的結論，不同情境下的核心結論相當一致，皆直言「若臺海衝突升級為大型、高強度戰爭，北京所承受的代價將遠超其可控範圍」。近期在長年威權統治下的伊朗爆發大規模抗暴活動，被稱為「伊朗的柏林圍牆時刻」，對北京即是最大警訊。

軍事層面來看，部分智庫推演指出，共軍若執行跨海登陸作戰，極可能出現約10萬人等級的死傷人數。此非誇大其詞，而是基於2項現實，首先，臺海與烏克蘭、以色列，乃至南韓與敵方陸地接壤的情境不同，海峽區隔的戰場地理是世界上最困難的兩棲作戰環境之一；其次，現代戰爭已進入高精準、高消耗、高透明度階段，攻擊一方難以掩蓋大規模軍事行動。對一個長期以「穩定壓倒一切」作為統治敘事的政權而言，攻臺行動受挫或大規模損失，本身就是一場戰略失敗。

相關評估更進一步將焦點放在外交與國際地位的戰略與長期衝擊。以美國智庫CSIS、RAND為代表的研究普遍認為，中共若率先對臺動武，將不再只是面臨經濟制裁，而是遭遇更深層的外交懲罰，包括多國同步驅逐北京外交官、削弱其在國際組織的實質運作能力，甚至出現與之斷交，轉而承認臺灣的連鎖效應，意味中共可能在全球舞臺上倒退數十年，回到被制度性排除與高度警惕的狀態，此後果對北京而言尤為致命。因為中共近20年的崛起，非僅建立在經濟成長，更依賴其「負責任大國」與「全球治理參與者」假象，一旦這層外衣被揭開，過去累積的國際影響力、談判空間與戰略緩衝，將迅速蒸發，屆時，即便在戰場上取得局部成果，也難以彌補整體國力的結構性流失。

而最需關注的是北京本身的弱點，即對內政層面的衝擊。中國大陸近年高度「維穩」現象，已透露政權的不安全感，各城市跨年活動遭取消、公共聚會被嚴格限制，甚至連象徵節慶與消費的「耶誕老人」角色都被警方帶走羈押，荒誕場景反映的並非自信，而是對群聚、情緒動員與任何非官方象徵的深層恐懼。

歷史經驗反覆證明，戰爭對威權體制最大的風險，往往不在戰場，而在後方。據此，美國智庫的警告，明確傳達對臺動武不再是可宣傳包裝的民族主義選項，而是可能摧毀數十年國力積累的高風險道路。對北京而言，這是一場理性與衝動的考驗；對國際社會而言，這些評估再次提醒，臺海和平不只是區域議題，而是牽動全球秩序的關鍵支點。

（作者為國防院國防戰略與資源研究所所長）