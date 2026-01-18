【戰略快評】中共對外示強、對內清洗 暴露政軍結構矛盾

◎蘇紫雲

中共官方近年於元旦後，例行高調宣示「全軍開訓」、「聚焦備戰打仗」，無論官媒敘事、軍演規模，抑或對外軍事姿態上，都刻意營造出隨時能戰、志在必勝的形象。然而，共軍此時內部的反腐與整肅卻並未停歇，甚至呈現出層級愈來愈高、涉及單位愈來愈核心的趨勢。此種「對外示強、對內清洗」同步進行的現象，暴露出中共軍隊在政治與軍事層面上的結構性矛盾。

中共近期召開年度「中央紀律檢查委員會全體會議」，又被發現共軍10名將領缺席，占軍方代表的46%，尤其是職司各機關風紀與廉政的重要幹部集體違紀，更顯弔詭。中共在習近平一人獨裁下，表面上嚴厲執行反腐與紀律檢肅，但實際上，此舉已成為中共政治的重要指標，屢次釋出對軍中高階將領「雙開」的嚴查重處，顯示軍隊整肅已成為反腐議程中的核心環節，實際意義遠超單一案件或個別人物去留，而是牽動整個政權安全與權力結構。

整肅將領之舉，凸顯的是「黨對軍隊絕對領導」轉為對個人效忠的再確認。中共在威權體制下，軍隊從來不是國家化、專業化的武裝組織，而是黨的政治工具。反腐成為高度政治化、用以處理軍中問題的工具平臺，等同公開宣示：軍隊將領出線的關鍵要素不是工作與作戰能力高低，而是個人忠誠。無論軍事專業與經歷為何，只要政治立場、派系歸屬或對核心的忠誠度上出現疑慮，就可能成為整肅對象。

以反腐名義進行的將領清洗，本質上是權力再集中與派系再洗牌的過程。軍中高層長期掌握人事、裝備、工程與預算，形成封閉且自我複製的「同溫層」權力結構。每一波整肅其實是對既有軍系網絡的拆解，並讓新一輪政治上「可靠」人選上位。這使得反腐不僅是治理工具，更是重塑控制力的重要維穩手段。從中共「槍桿子出政權」的邏輯而言，這類整肅具有強烈的震懾功能。對內而言，它造成高度不確定性，使軍中將領必須時刻保持政治自我審查，避免「站錯隊、說錯話」。對外則試圖向國際社會展示習近平仍牢牢掌控軍權，以回應外界對共軍忠誠度與穩定性的質疑。

然而，頻繁整肅也反向暴露軍中信任不足與內部不安；內部清洗頻率過高，對士氣與文化的侵蝕不容忽視。當共軍普遍認為「不出事」比「打勝仗」更重要時，保守、避責與層層自我審查便成為理性選擇。長此以往，將導致真實問題無法上達，累積制度性錯誤，大幅提高戰時失誤的風險。

總體而言，中共軍方一邊開訓、一邊整肅所反映並非高度自信的戰略準備，而是政治壓力下的結構性不安。這種矛盾狀態，短期內或許能維持表面的紀律與威懾，長期卻反映中共政治與軍事關係的緊張，並可能成為影響其實際戰力與戰爭承受能力的關鍵弱點。（作者為國防院國防戰略與資源研究所所長）