【戰略快評】中共藉維和擴散威權 侵蝕自由國際秩序
◎林柏州
中共是聯合國派遣維和部隊數量最多的成員國，早在1989年，即派遣20名文職人員參加聯合國納米比亞過渡時期援助團；首度派遣建制部隊則是1992年柬埔寨行動，主要任務是修復公路以利聯合國救災物資運輸，之後又陸續派兵赴蘇丹、黎巴嫩、剛果、海地、利比亞等國執行國際維和任務。此外，中共積極參與國際救災、人道援助、維護海上通道安全等行動，做為共軍廣泛執行「非戰爭軍事行動」的一環，藉由聯合國機制介入國際安全事務的運作，輸出脫貧攻堅、社會主義路線、中共式現代化發展道路等價值。
自冷戰結束後，美軍開始將「非戰爭軍事行動」引入正式任務，聚焦於拒止戰爭、解決衝突、促進和平等任務，以擴大美軍在國外的任務參與。中共亦開始探索改革開放後的軍隊運用，希望為共軍的存在價值尋求出路，美軍提出的「非戰爭軍事行動」無疑提供了絕佳選項。根據共軍官方定義，「非戰爭軍事行動」是以維護「國家」安全和發展利益為目的，所進行的不直接構成戰爭的軍事行動，包括反恐維穩、搶險救災、維護權益、安保警戒、國際維和、國際救援等行動，此等任務也有助共軍「刷存在感」，並維持及擴大部隊編制、預算規模。
中共領導人習近平就任以來，持續支持共軍常態化、多樣化運用，軍隊積極參與非作戰任務，執行任務過程從當地情勢的情監偵掌握，到任務規劃、操作訓練、任務遂行、宣傳溝通、任務指揮管制、後勤補保等專業，不但要有任務前的周密準備，過程中遇突發事件，指揮官也須當機立斷、決策指揮及動員，更重要的是，部隊可藉此不斷提升執行任務的能力。此外，執行非軍事作戰任務可能須加強與當地政府、武裝力量及人民溝通，將加強共軍進行軍地協調、軍警聯合、跨國協調等機制運作，為後續執行海外作戰任務提供經驗。
現代戰爭從傳統陸海空，擴大到資電、網路、太空、認知等多維空間，作戰科技逐步融合資訊化、智慧化、無人化新趨勢。習近平在2022年10月「20大報告」指示，增加新域新質作戰力量比重。中共「國防部」發言人張曉剛今年9月26日透露，因應國際維和所需，將針對兵力強化態勢感知、高技術搜排爆、反無人機等新域新質力量。可見中共將最新建軍思維融入「非戰爭軍事行動」要項，除欲增加軍隊嫻熟運用新興技術的力度，也意在增強未來區域作戰能力。
此外，共軍參與國際維和行動獲高層支持的最重要因素，在於透過參與國際維和、災難救援和人道援助，可改善國際形象，並強化共軍與各國軍隊溝通合作網絡。在西方國家持續降低國際行動參與度的當下，中共反其道擴大參與，輸出有利於己的統治價值，並與開發中國家建立深厚關係，假以時日恐取代西方在聯合國體系的地位，增加參與國際事務籌碼，掌握國際規則制定權，自由國際秩序將遭受侵蝕，值得外界重視。
（作者為國防院中共政軍研究所助理研究員）
