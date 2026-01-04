【戰略快評】中共軍演師出無名 國際社會同聲譴責

◎蘇紫雲

中共近期無端在臺灣周邊進行針對性軍演，再次把臺海安全議題推向全球焦點。從共軍公布的畫面與軍演範圍來看，這場軍演並非一般意義的例行訓練，在歲末年終之際猝然發動益顯匆促，主因為結合內部宣傳、戰略訊號、法律模糊與心理威懾的複合軍事行動，北京意圖測試國際法的邊界與地緣政治格局的容忍度，但其行動師出無名又危害飛安，實為不義、不仁、不法之軍事行動。

在國際法層面，中共針對性軍演完全違反《聯合國憲章》精神，也就是國家不得使用或以武力進行脅迫，企圖以武力否定中華民國存在的事實，完全無助於兩岸關係的發展。同時此次軍演嚴重危害海空運輸安全，以所謂的「封控、合圍」為主軸，演習區接近甚至迫近臺灣領海及主要海空航道，違背《聯合國海洋法公約》演習不得干擾海空航行的規範，並對人命造成潛在危害。

北京的戰略意圖也並不隱晦。本次演習強調「聯合制權」，亦即多域協同，以奪取電磁權、海權、空權，壓制守方與指揮鏈整合遂行後續登陸，「外線立體威懾」明顯指向「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力展示。這種戰略的核心在於削弱外部力量介入臺海的成本效益，企圖讓美日或其他國家在危機爆發時決策猶豫。換言之，這場演習不僅是對臺灣施壓，更是在向國際社會發出訊號──如果臺海發生衝突，中共有能力開展兵力進行海上版的圍點打援，掌握先手與空間控制權。

北京企圖戰略脅迫與戰略挑釁，試圖將和平界線迅速模糊。演習公告區影響民航、商船航路，甚至造成航班改道與延誤，這些行為已非純粹軍事領域，而是觸及經濟安全與國際航行自由。這種做法與俄國在黑海、中共在南海過去的緊張情勢高度相似，某種程度上可被視為對戰時封鎖行為的概念測試，讓外界提前適應「中共版海上秩序」。換言之，北京正在行使「戰爭邊緣」政策的變體，也就是不宣戰的武力擴張。

國際社會的回應至為明確，美國、英國、法國、德國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭，以及歐盟等國家與組織對中共的軍事行動發表反制聲明。主因在於此議題若保持沉默，它可能成為一種被默許的行為模式，日後更難制衡；反之，如果及早明確界定行為不可接受，則能形成規範與壓力，明確反制中共軍演想要測試國際社會的目的。事實上這也說明面對這類軍演，單純抗議已不足以形成有效回應，反而應將議題推回「規則」與「合法性」的框架，強化國際社會對於臺海情勢的判斷座標。

綜上而言，中共此一軍演是典型的高強度灰色地帶行動，實際的軍事挑戰、不宣戰的壓力測試，並企圖在和平與衝突之間的模糊地帶前行。它測試的不只是軍事能力，更是國際社會是否沉默、法律秩序的韌性，以及臺海安全架構的未來形狀。如何在不被中共的戰略敘事與劇本的前提下維持嚇阻，除了國際支持之外，最重要的就是強化自身防衛能力，有實力才能維持和平也才有對話的籌碼，此為臺灣與國際社會共同守護區域安全與民主的重要課題。（作者為國防院國防戰略與資源研究所所長）