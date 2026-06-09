【戰略快評】中共陷獨裁者困境 高壓維穩難掩政經矛盾

◎林柏州

中共領導人習近平上月大陣仗迎接美國總統川普到訪，排場講究卻仍難掩其內部體制陷入停滯的威權現實。在美「中」戰略競爭加劇與地緣衝突的背景下，中共在政治權力集中化、對外戰略擴張、經濟結構性困境等方面，正陷入獨裁統治者難以跳脫的困境；其一味堅持共產黨絕對領導、政治安全高於經濟安全的「中國式現代化」，亦凸顯出高度集權體制的局限性。

習近平自2012年上任後，透過大規模的反貪腐運動與全面從嚴治黨削弱政敵，建立以其為核心的中共權力結構。這種高度集權的體制在帶來強大動員力的同時，以政治運動的規模高唱清廉，查處逾百萬名官員，使其成為政治整肅工具，鞏固權力與破壞接班制度，讓政權陷入典型的「獨裁者困境」（Dictator's Dilemma）。且習近平統治集團正面臨領導階層老化的危機，在缺乏透明與制度化接班程序下，過度依賴「人治」，不僅埋下隱憂，也為政權長期穩定種下惡果。

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再從國家—社會關係的角度來看，缺乏獨立媒體、公民社會與民主制衡的環境下，國家統治體制的內部資訊流動嚴重扭曲，下層官員為求自保或迎合上意，傾向於隱匿負面資訊或提供虛假數據，導致最高決策層基於錯誤資訊做出災難性政策，造成民瘼無法上達，決策脫離民意現實。更嚴重的是，習近平強調「親自部署、親自指揮」，但集權體制卻缺乏制度化糾錯與問責機制，政策錯誤不斷、局部危機持續累積成為系統性風險。

在經濟與科技層面，中共雖於過去「十四五規劃」中強調高品質發展、科技自主創新與「雙循環」戰略，試圖擺脫對西方核心技術與外部市場的依賴。然而，在現實中，中國大陸經濟正遭遇前所未有的結構性逆風。內部方面，房地產危機蔓延、地方財政嚴重惡化、青年失業率飆升及民營企業信心不足，正嚴重削弱其經濟成長動能。外部方面，歐盟與日本積極強化「經濟安全」、「供應鏈重整」，美國推動的「友岸外包」、「美國製造」在地生產與高科技出口管制，精準打擊中國大陸在半導體、人工智慧等關鍵技術獲取。若無法順利轉型為「以先進製造業為骨幹的現代化產業體系」，且在人口老化、貧富差距拉大的情況下，經濟成長將欠缺動能，中國大陸將無法跳脫「中等收入陷阱」。

最後，過去中共主要依賴「經濟高速成長」與「社會高度穩定」來建立統治合法性。隨著經濟成長趨緩、青年失業與社會民意動盪，正動搖中共統治合法性的基礎。為應對日益覺醒的公民意識與社會矛盾，北京當局不得不投入更多的維穩預算，強化網路審查與社會監控。種種跡象顯示，中國大陸的崛起正迎來結構性天花板，擁有龐大軍事力量的威權政體如何應對內部危機，將是21世紀地緣政治最不確定、也最需謹慎防範的挑戰。（作者為國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員）