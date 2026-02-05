【戰略快評】中共集權貪腐失能 清洗整肅惡性循環

◎董慧明

中共「國防部」1月24日對外證實，「中央軍委」副主席張又俠及「聯合參謀部」參謀長劉振立遭到立案調查。這是自2014年徐才厚、2015年郭伯雄、2023年李尚福，以及去年何衛東落馬後，共軍高層12年來再度掀起大規模整肅。細究歷次政治清洗做法，盡顯中共在黨國體制下，權力高度集中、缺乏制衡，必然導致治理失靈與貪腐常態化等內部運作矛盾。

中共黨國體制核心特點在於權力集中。按照列寧式政黨組織原則，決策權、執行權與監督權悉數歸於黨中央，最終集於最高領導人一身。這種制度設計雖能確保黨令貫徹，卻在反腐議題陷入監督者與被監督者同屬一個體系的困境。共軍紀檢、政法委員會雖有監督、防處違紀違法職能，卻受同級黨委與上級紀委、政法委雙重領導，缺乏外部獨立制衡力量，自我糾錯機制極易失效。

軍隊作為中共政權基石，其封閉性加劇監管難題。張又俠2012至2017年掌管共軍裝備系統，該體系預算龐大、技術門檻高，長年以軍事機密為由阻絕外界檢視。美國《華爾街日報》報導指其涉嫌在裝備採購系統收受巨額賄賂。在缺乏陽光法案與公眾課責環境下，軍方高階將領極易將公權力轉化為私人利益。中共近年推動「軍委主席負責制」試圖集中軍權，實務運作導致權力愈向單一核心集中，下層官僚為求升遷自保，傾向迎合上意而非遵循法規，導致「人治」凌駕「法治」，制度可預測性大大降低。

中共領導人習近平採用的反腐整頓模式，也對軍事專業與組織效能造成負面衝擊。在共軍將領選拔標準中，「政治忠誠」權重遠高於「專業能力」，當反腐行動被視為政治效忠檢驗工具，軍中必然滋生投機主義。現階段共軍內部出現多做多錯、少做少錯的消極氛圍，中高階軍官面對決策猶豫不決，深恐因決策失誤或派系牽連遭查辦。指揮鏈不穩定與將領頻繁更迭，勢必削弱部隊凝聚力與聯合作戰效能。劉振立身為「聯合參謀部」參謀長，其遭調查意味作戰指揮中樞出現斷層，新任者需時磨合，指揮體系恐陷空窗期。

黨國體制下資訊傳遞失真亦為治理隱憂。在威權科層組織中，下級往往報喜不報憂，決策核心長期接收過濾後資訊，極易誤判內外情勢。中共「解放軍報」社論雖強調反腐「愈挖愈深」，卻無意間暴露制度本身無法治癒貪腐病根。中共反腐僅依賴由上而下的政治運動，而非建立法治化、制度化外部監督，新任官員在缺乏制約權力環境中極易重蹈覆轍，形成腐敗、清洗、再腐敗的惡性循環。

高壓反腐或許能收一時震懾之效，卻無法解決權力結構內在失衡。中共堅持黨對軍隊絕對領導，將政黨利益置於國家法治之上，其制度邏輯註定反腐行動難竟其功。張、劉兩人並非單純違紀個案，而是黨國體制在現代化治理過程中，面臨權力制約缺失與監督機制失靈之縮影。中共若無法從制度層面導入透明決策與獨立監察，類似的政治動盪與治理危機恐仍會反覆上演，成為區域安全不穩定因素。（作者為國防大學政戰學院中共軍事事務研究所副教授）