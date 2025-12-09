【戰略快評】中共「七重鎖定」說掩耳盜鈴 國際法明指臺灣歸屬中華民國

◎吳建忠

日「中」近期外交風雲再起，中共反應異常激烈，原因不複雜，只因主動挑起一個70多年來極力逃避、卻又無法抹煞的國際事實，即日本在1951年的《舊金山和約》中，已放棄對臺灣的所有權利，但該條約並未將臺灣交予中華人民共和國，且114年來的中華民國憲政運作如常，完全遵循國際法體系秩序。

簡單的事實卻直指北京最不願面對的痛點，中共「外交部」部長王毅在與德國外長會談時，再度搬出「七重鎖定」說。「七重鎖定」證明政治宣傳無法覆蓋國際法，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》試圖鎖定臺灣的國際法地位。惟此所謂「鎖」，在國際法架構下根本站不住腳，不學無術的「中」方外交人員屢屢強辭奪理，扭曲事實的胡謅亂扯，是唯物史觀下的亂辯證法，亂編瞎湊的解釋文件方式，隨時服務於中共統戰侵略的戰略目標。

廣告 廣告

眾所周知，《開羅宣言》與《波茨坦公告》是政治宣示，真正規範戰後領土處置的是具條約法效力的《舊金山和約》，其文本清楚記載，日本放棄臺灣，但未指明交予何方，這使得中共最不願承認的點再度浮上檯面。中共1949年建政，並不存在於戰後處置的法律程序中，其對臺主張並無國際法基礎。臺灣在法律上屬於中華民國毋庸置疑，這也是中共多年來刻意迴避《舊金山和約》，卻反覆誇大「二戰文件」地位之所在，政治宣傳可以自行解讀，國際法卻不能。

然而，中華民國的存在是中共無法抹去的法律事實。中華民國始終論述一致地以《舊金山和約》作為戰後秩序核心文件，該和約並未將臺灣交予中華人民共和國；我方立場非但一貫，也與國際法框架完全一致。中共的困境在於，中華民國並未如其宣傳的亡國，而是持續存在於國際法主體之列。

中共選擇性的史觀與條約法觀，「法律戰」論述是政治敘事的延伸，但在國際秩序日益重視國際法依據的當代，此敘事效果正迅速式微。美國與日本是制定戰後亞洲秩序最重要的國家，2國從未承認中共不斷論述「臺灣屬於中華人民共和國」的立場。美國的表述，自1972年以來始終是「acknowledge」（知悉）中共的主張，而非「recognize」（承認）；日本則是「理解、尊重」中共的立場，同時強調《舊金山和約》後，日本無權對臺灣主權作出判定。二者差別之大，是中共多年來刻意遮掩的部分。

在國際法現實中，中華民國是一個主權獨立的國家、臺灣未被移轉給中華人民共和國的事實，以及美日從未承認中共主張的立場，都將持續削弱中共敘事的正當性。中共反應愈激烈、愈挑起東亞地緣政治緊張，則愈發凸顯其無法掩飾的根本矛盾，那就是不敢正視中華民國的存在，而這正是其最深切的國際法恐懼來源。

（作者為空軍官校通識教育中心副教授）