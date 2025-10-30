【戰略快評】以哈停火迎和平曙光 加薩重建步履維艱
◎董慧明
長達2年的以哈戰爭，在美國斡旋下終於迎來止戰曙光。巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯，接受美國推動的20項條款停火協議，正式與以色列展開人質、囚犯交換。儘管停火後仍出現零星違規衝突，但全面性軍事行動大致停止，國際人道救援力量終得以進入加薩，安全與重建之路也在脆弱的和平考驗下展開。
過去2年間，加薩走廊承受了史無前例的破壞。以色列的空陸聯合打擊，雖重創哈瑪斯軍事據點，卻也讓諸多城市的社會基礎設施損壞殆盡。根據加薩衛生部門統計，這場衝突已造成超過6萬8500人死亡，逾17萬人受傷；超過9成房屋受損，醫療系統瀕臨崩潰。停火協議生效後，雖有超過50萬流離失所的居民急欲返鄉，然而家園早已面目全非，人道危機依然嚴峻。
此次協議的達成可謂國際斡旋經典事例。美國運用區域影響力，聯合埃及、卡達、土耳其等區域要國，在超過20國領袖見證下簽署《加薩宣言》，確保協議得以落實。美國堅持分階段履約，初期以人質及囚犯交換、軍隊撤離與大規模人道救援為起點，設法建立最低互信，再逐步商討加薩長期安全機制、治理權屬以及哈瑪斯未來軍事地位。
可見後續階段將更為棘手。這份協議的核心精神指向「非軍事化」、「去極端化」，明確要求在第二階段於美國領導的國際機制下，搗毀哈瑪斯的地道系統與攻擊性武力，並規劃一支國際穩定部隊進駐維持秩序。然而，哈瑪斯已明確拒絕解除武裝，為往後協議執行埋下變數。
停火協議理論上是條通向和平的路徑，但現實複雜性隨時可能讓進程生變。以哈分歧依然深痼：以方堅持哈瑪斯不得重建武裝，且須被排除在未來治理組成之外；哈瑪斯則堅持參與未來治理，並期望在重建中擁有實質話語權。加薩流離失所者的安置、重建資金籌措、秩序重塑與派系角力，皆讓協議執行充滿隱憂。人質與囚犯交換、物資進出亦在考驗各方意志。協議雖已明確，但細節僵局隨時可能演變為政策反覆，甚至重燃戰火。
此刻，國際社會的角色格外重要。美國不僅是協議的催生者，更是履約過程的監督者，其作用在於確保以色列不逾越協議範疇，同時也對哈瑪斯形成有效制約。另外，埃及在加薩走廊的救援協調、卡達在談判斡旋、多國成立的國際穩定部隊進駐皆至為關鍵。一旦外部支持發生動搖，或各國因情勢變化而猶疑退卻，這片飽受創傷的土地恐將再度陷入混亂。
不可諱言，以哈停火協議的簽署，絕非和平的終點。地方派系之爭、國際救援資金到位、人道法律執行乃至下一步政治治理模式仍未明朗，攸關加薩走廊安全秩序的重塑。儘管和平曙光乍現，惟眼前的重建難題、民眾心理創傷及無數家庭的重聚和整頓，恐怕需要區域和全球共同合作長期投入。唯有如此，停火才不會只是片刻休止，而真能成為邁向長遠和平的起點。
（作者為國防大學政戰學院中共軍事事務研究所副教授）
