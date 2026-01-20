【戰略快評】俄戰略威懾升級 壓迫北約防空安全

◎汪哲仁

俄羅斯軍方日前證實，為報復烏克蘭於去年12月29日夜間對俄羅斯總統官邸所發動的無人機攻擊，俄羅斯武裝部隊對烏克蘭境內的重要設施發動了大規模打擊，包括使用搭載「多彈頭分導技術」超高音速「榛果樹」飛彈。

該飛彈自俄羅斯西南部的卡普斯京亞爾試射場發射，飛越1600公里，以時速1萬3000公里擊中距波蘭邊境僅60公里的利沃夫州。據報導，此次攻擊的目標區域鄰近利沃夫州的斯特里市地下天然氣儲存設施，為歐洲最大的天然氣儲存庫之一，也是歐盟能源安全的重要緩衝區。雖然物理損害被描述為「輕微」，但其安全意涵卻不容小覷。

針對此次攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基強調，「極具示威性地接近歐盟與北約邊境」，這不僅是對烏克蘭的攻擊，更是對歐洲集體安全的直接威脅，測試西方的反應底線。烏國外交部長西比哈呼籲採取全球性回應。歐盟外交政策負責人卡拉斯也表示，俄羅斯使用「榛果樹」飛彈是對烏克蘭的明顯升級，意在向歐洲和美國發出警告，包括最近美國扣押俄羅斯籍油輪的作為。

然而，此次攻擊除了引發歐洲的緊張外，更有其戰略溝通新意圖。傳統上，使用戰略武器通常與大規模毀滅掛鉤。而這次的攻擊是結合「戰略運載工具」與「戰術微量傷害」的新威懾語法。如同此前測試「榛果樹」飛彈一樣，此次攻擊並未採用實彈，而僅掛載惰性彈頭，但卻緊逼北約邊境。藉由北約無法阻攔「榛果樹」的穿透能力，俄羅斯向西方展示了其對北約的突防能力。而利用使用無法造成大規模破壞的惰性彈頭，俄羅斯讓北約在發動「第5條款」或進行大規模報復上，面臨道德與法理正當性的難題。

就傳統軍事經濟學角度來看，俄羅斯使用一枚技術先進、造價高昂的戰略飛彈，去打擊一個價值可能低於飛彈本身的目標，不僅成本高昂，甚至荒謬。但作為一種戰時「戰略溝通」，卻極其有效。它清楚傳遞「我能隨時毀滅你，且你無法防禦。」的強硬訊息，比任何外交折衝都更加有力。這一趨勢預示著未來的大國競爭中，「性能過剩的武器」用於「低價值的目標」的灰色作法，讓超高音速武器從「戰略攻擊武器」轉向「戰略外交書信」的角色。

（作者為國防院網路安全與決策推演研究所助理研究員）