【戰略快評】健全社會安全認知 防範「零工經濟」侵蝕國安

◎李俊毅

自烏俄戰爭爆發以來，鄰近烏克蘭的波蘭等國即不時遭遇破壞事件與網路攻擊。2025年11月，連接華沙與東部城市盧布林的鐵路發生爆炸；該路線是波蘭輸送物資至烏克蘭的重要路徑，波蘭政府在這件「前所未有破壞事件」發生後不久，即咬定幕後黑手是俄國。

該案特色之一是至少有3名烏克蘭人涉案，其中2人隨後逃往白俄羅斯。美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）報告指出，與俄國有關的縱火與嚴重破壞事件，從2022年的2件、2023年的12件，增加至2024年的34件。犯罪行為與國家安全的界線日益模糊。這類情事往往涉及國家行為者，以金錢、加密貨幣或其他利益收買非專業人士從事破壞行動。英國智庫「皇家國防安全聯合軍種研究所」（RUSI）以「零工經濟」（gig economy）稱之，並歸納出3個特色。

首先，就人員的招募與訓練來說，有別於蘇聯時期的破壞行動聚焦於訓練有素的人員，「零工經濟」透過網路與資通訊科技的進步，創造暫時性、有彈性且隨選的市場。易言之，個別人士出於利益而非意識形態，從事「小至塗鴉或拍照、大到縱火與放置炸彈」等行為，並隨著行動的規模而獲得不等的報酬。國家行為者若招募外國人從事這類活動，不僅容易推卸責任，也可輕易拋棄他們。

其次是成本低廉。加密貨幣的使用，以及透過應用程式從事交易，可以增加行動的隱密性。招募忠誠度、經驗與技術不等的個人從事破壞行動，亦可降低給付的成本。最後，前述2個特點亦使國家行為者可拓展其破壞活動的規模與速度，例如在多個城市或國家發動各式破壞行動。

與戰爭相較，這些破壞事件的影響看似微不足道，但它們將逐步影響目標國的社會氛圍與民眾的認知。若社會出現日漸增多的破壞行動，民眾可能因這些失序而感到不安或恐懼，進而指責政府施政不力。若這些犯罪事件有外國人牽涉其中，更易引起排外的聲浪。俄國在波蘭與其他國家發動破壞行動，目的之一即是降低這些國家對烏克蘭的觀感與支持。隨著烏俄戰爭將進入第5年，若干歐洲社會的「戰爭疲勞」日益明顯而導致援助烏克蘭的意願降低，俄國的「零工經濟」發揮推波助瀾的效果。

近期出現不法集團收購臺灣護照情事，犯罪組織收購護照寄送境外，讓他人得以冒用身分出入臺灣與其他國家。違法使用臺灣護照的人士，可能從事破壞臺灣或其他國家的社會秩序、損害臺灣的形象與護照公信力，及威脅國境安全等活動。犯罪組織是單純的犯罪行為，或是國家行為者推動的「零工經濟」之一環，目前尚不可知。政府部門須警覺此類情事牽涉的國安意涵並強化執法，亦宜做好與社會溝通的準備，在有充分事證下，強化民眾的認知與安全意識。

（作者為國防院國家安全研究所副研究員）