【戰略快評】共軍挑釁冒進 區域聯防捍衛亞太秩序

共軍東部戰區上週發動針對性軍演，在臺灣周邊海空域劃設演習區並公告禁航，進行實彈射擊，挑釁我國主權意圖明顯。中共無視臺海安全與區域航行自由的行徑亦引發國際高度關切，凸顯區域各國共建聯防機制、共維亞太秩序愈益重要。

臺灣海峽是世界關鍵航道之一，承載大量能源、貨物運輸，攸關全球供應鏈穩定。共軍擴大軍演管制範圍，形同對此一國際動脈進行模擬性封鎖，不僅妨礙周邊國家正常經貿活動，更是公然藐視國際公域秩序。

其次，中共將國際法所保障之航行自由，置於其國內政治目標之下，試圖實施封控做法，已違反《聯合國憲章》禁止使用武力原則。共軍臨時公告演習區域，未顧及周邊海空安全，亦違反《聯合國海洋法公約》及《國際民用航空公約》相關規範，成為區域和平穩定最大破壞者。

值得警惕的是，軍演甫結束，中共官媒及關聯社群平臺隨即轉發我國立法委員住所衛星圖照，企圖以數位恐嚇手段遂行跨國鎮壓。此舉凸顯中共對臺策略已從軍事施壓，擴展為結合認知、資訊作戰之複合式威脅。

另一方面，中共並非單獨在臺海從事軍事行動，而是與俄羅斯形成「南北呼應」態勢。俄「中」兩國海空軍頻繁在日本海、西太平洋等海域附近進行聯合巡航，尤其當俄羅斯宣布自今年元旦起，在日本「北方四島」周邊展開為期2個月的實彈射擊訓練，對日本及駐日美軍施壓時，中共則在南方升高臺海緊張局勢。此種分進合擊態勢，具有分散美日同盟防衛能量、聯手改變東亞安全現狀之戰略意圖。

為充分因應安全威脅，日本近年來大幅調整防衛政策，新版《國家安全保障戰略》明確指出，臺海和平穩定攸關日本自身安全與國際社會安定。日本不僅顯著提升國家防衛預算，更著力強化西南諸島防禦部署，深化與美國軍事協同作戰能力。日本戰略轉趨清晰，象徵臺海安全已不再僅是兩岸關係議題，而是成為牽動第一島鏈，乃至亞太安全之戰略布局。

我國國家安全與亞太繁榮穩定密不可分。面對中共軍事施壓，我國除持續強化不對稱作戰能力、提升國防自主與後備動員能量外，更須與民主友盟深化合作，增進區域聯防效能。透過與美日等夥伴緊密協作，強化情報即時分享、海洋安全互助、關鍵供應鏈完整，以及灰色地帶活動應處，進而打造更具韌性的安全網絡，遏阻中共軍事冒進舉動。

中共藉針對性軍演嘗試對臺海進行封控，嗣後又以公布我立法委員住所方式進行認知心理操作，實無助於兩岸關係改善，諸般謀算反而促使亞太地區民主國家提高安全警覺與合作共識。我國位處第一島鏈鎖鑰，唯有持續壯大防衛實力，並與國際民主友盟並肩而行，齊力維護以規則為基礎的國際秩序，方能確保國家長治久安，並為亞太地區安定發展作出實質貢獻。（作者為國防大學政戰學院中共軍事事務研究所副教授）