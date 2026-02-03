【戰略快評】南韓主責北韓嚇阻 美軍轉向牽制中共

◎林志豪

美國國防部（戰爭部）2026年1月24日發布新版《2026國防戰略》報告，在印太地區強調美國與盟友之間的「責任分擔」。其中在朝鮮半島部分，明確提到北韓核武對美國本土形成「迫在眉睫的攻擊威脅」，而美國將把面對北韓軍事威脅的第一防線交給南韓，美國則轉為提供「關鍵但有限」的支援，代表未來南韓在朝鮮半島傳統武力防衛將提升至主要角色，負責往後的戰場規劃與執行。

美國國防部次長柯伯吉隨即於1月25日訪韓會晤南韓國防部長安圭伯，就「戰時作戰指揮權」（OPCON）移交、共同防衛費用分擔、南韓核動力潛艦共同建造計畫等主題進行討論，雙方對於「南韓主導朝鮮半島傳統防衛原則」表示同感，因此兩國協商已久的「戰時作戰指揮權」移交作業，可望加速進行。為了能夠獨當一面，南韓勢必要逐步提高國防預算，強化國防力量，當中包含了完成可嚇阻北韓的戰略武力，例如「玄武4型」、「玄武5型」、核動力攻擊潛艦等，進一步強化三軸體系。而南韓國防部也正以此為目標，進行相關規劃作業，使韓軍能夠具備作戰指揮權移交評鑑的第二階段「完全作戰能力」（FOC），並且在最終第三階段達到「完全執行任務能力」（FMC）認證標準。

由於韓美指揮權轉換的時程幾乎確定提前，原本美國主導的韓美聯合指揮體系，也就是「韓美聯合軍司令部」（ROK-US CFC），從屬關係將會改為類似美日的對等關係，如同日本統合作戰司令部的性質。根據南韓聯合參謀本部規劃，現有指揮體系將會持續，但是韓美聯合司令將由韓國4星上將擔任，副司令由美軍同位階的4星上將擔任。這也代表韓美防衛費用分攤比例將會改變，再加上原有的國防預算規劃，勢必會對南韓產生不小的壓力。

不過駐紮在平澤和南部各地的駐韓美軍，依舊會是韓美聯合作戰的核心主力與戰略保證，但任務屬性將隨之改變，從原有的嚇阻北韓的主要任務，逐步轉為牽制中共，將擴大任務範圍，實現戰略靈活的目標，在朝鮮半島防禦扮演關鍵支援與戰略後盾的角色。至於嚇阻北韓的合作機制，也將從原本來自美國本土延伸至朝鮮半島的傳統嚇阻力量，轉為來自南韓本土的傳統嚇阻力量。可預期這將會影響到現行的韓美聯合軍事部署、駐韓美軍下轄部隊部署、韓美聯合部隊編成等細節，進而影響現有對北韓的嚇阻模式；預判未來在韓美完成轉換之後，會有一段過渡期。

最後，新版《國防戰略》另一個與過去最大的不同之處，就是首次沒有提及「朝鮮半島無核化」，這可能是美國為與北韓重啟對話所留下的彈性空間，或更為務實的對北韓政策，但這部分勢必引起南韓擔憂，也是未來美韓同盟需要更進一步面對的課題。

（作者為國防院國家安全研究所助理研究員）