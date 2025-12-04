【戰略快評】參酌《歐洲民主之盾》機制 抵禦中共複合式攻勢
◎董慧明
歐盟委員會於上月發布《歐洲民主之盾》（European Democracy Shield）倡議文件，顯示民主韌性防護與安全戰略思維出現轉變。面對全球地緣政治局勢日益複雜，傳統實體疆界防衛已不足以應對新型態混合戰威脅，歐盟強調將防禦縱深延伸至資訊空間與社會認知層面，其將民主韌性制度化的做法，殊值關注。
《歐洲民主之盾》具體措施有3大重點。首要是捍衛資訊空間的完整性，明確將「外國資訊操縱與干擾」列為主要反制對象，計畫建立「歐洲民主韌性中心」，做為協調與資訊共享平臺，針對惡意資訊進行快速偵測與溯源。其次為增強機構建設，鞏固公平自由的選舉制度、自由獨立的媒體環境，以及民主機構，確保不受外部勢力干預。最後則是提升社會韌性，藉由強化公民數位素養與批判思考能力，構築反制認知操弄的心理防線。可見歐盟的戰略構想，已從被動危機處理轉向主動應對。
續從《歐洲民主之盾》核心邏輯對照近期中共對臺實施的複合式戰法，更凸顯建立國家防禦機制的重要性。以中共官媒、軍媒頻頻在網路社群平臺，釋出高強度軍事演訓影片及各類文宣為例，即在透過宣傳聯動形成心理層面恫嚇。這種操作手法與歐盟所定義的「外國資訊操縱與干擾」特點高度吻合。
在法律戰層面，中共擴大法律運用範疇的趨勢愈益顯明，且體現在單方面針對我國軍事單位及人員，宣稱適用其境內法規，企圖建立跨境管轄權。此舉雖無實質法律效力，但其戰略目的在於以法律工具施壓，挑戰中華民國主權獨立地位，同時不當威嚇我軍職人員，干擾部隊正常任務遂行。這種將法律手段武器化並與軍事宣傳搭配的策略，正是當前混合戰的標準態樣。
面對中共複合式攻勢，《歐洲民主之盾》機制設計或可成為我國增進全社會防衛韌性的精進方向。首要之務在於建立跨部會的資訊協調機制，參考歐盟「歐洲民主韌性中心」概念，整合國防、外交、法務及情治單位的情資，針對外部認知操作進行即時分析與澄清。
提升整體社會的認知防禦能量亦為關鍵。歐盟強調與公民社會合作，共同抵禦虛假資訊；面對中共針對特定議題或歷史論述的認知干擾，我國亦需建立透明且高效的訊息揭露體制，使國人能辨識訊息來源與背後的戰略意圖。當民眾具備足夠的媒體素養，敵對認知攻勢便難以在社會內部產生分化效果。
歐盟推動《歐洲民主之盾》象徵民主陣營國家已開始構築心理防線網絡，以應對威權體制的意識形態滲透。臺灣處於亞太地區安全樞紐，承受的壓力毫不亞於歐盟國家。因此，除了持續提升國軍軍事實力，亦需加速完善法律戰與認知作戰的策應機制。透過制度化的情報共享、法理反制及社會溝通，將心防韌性深植於軍民共識之中，定能有效抵禦無形的挑戰手段，確保國家安全與社會穩定。（作者為國防大學政戰學院中共軍事事務研究所副教授）
