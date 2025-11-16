【戰略快評】反制中共混合滲透 綿密社會安全韌性網

◎蘇紫雲

中共對臺灣的威脅不只是飛彈與機艦的正面挑戰，更為隱蔽、分散且長期的資訊與情報滲透，成為威脅國家安全的新樣態。中共結合經濟誘因、偽裝合法交流、網路攻防與社群操作形成「混合滲透」，也就是多點切入、覆蓋面廣、人際連結長，且往往穿透民間、學界、產業乃至政務系統的縫隙。近期一連串被偵破的案件，顯示這一趨勢正在加速。

中共間諜的樣態雖有所改變，但核心本質不變，也就是中共在武裝叛變期間策略強調的「第二條戰線」，並設置「城工部」的滲透組織，目的就是將軍事對峙視為第一戰線，對社會、政治的分化則為第二戰線。近年刻意操弄的「疑美論」正是中共當時捏造煽動「沈崇事件」的另類翻版，以裂解友盟國家的支持；近期推出的「吳石共諜案」作為影視宣傳作為樣板，更是滲透的實際案例以提供叛國者心理正當性的支撐。事實上，北京當局針對臺灣、歐美民主國家的情報與滲透活動顯著上升，共諜的目標類型針對公務機關現役或退役人員、產業與學界、以及使用的中介，包括犯罪集團、假公司、非營利組織、加密貨幣通道等都在增加。這些行為同時結合地下金融、傳統人力招募、犯罪／商業渠道與網路／資訊作戰，形成多軌道混合滲透。

進一步看共諜與對民主社會的影響作為，是「技術＋社會工程＋合法掩護」的系統化作為，單靠偵察或單一部門難以有效遏止，需法律、資安、財務、外交、法社會心理與媒體素養多部門協同，同時要把短期偵防與長期韌性建設，也就是提高社會的資訊免疫力，並結合外交透明度，才能既壓制當前滲透，也降低「疑美論」或類似分化社會。防制共諜與反制認知作戰，既是情報與執法的技術問題，也是社會信任與公共資訊生態的政治問題。這都需要對資訊透明以反制假訊息、社會韌性、與國際合作上的長期投資。相對的，透過系統化的人員安全管理、財務與資安整合，以及清晰社會溝通，避免單位內部誤解產生的怨懟，才能堵絕滲透的裂縫，並掌握情報安全的主動權。

短期而言，可著力於防止地下金融借貸藉金錢脅迫發展共諜組織，並宣導情報獎勵高達1000萬元，可強化反情報作為，反擊共諜組織與在地協力者。中期則修正並完善相關法規，使得對間諜行為的取證、起訴與執法更具可行性，並與盟友共享情報與技術支援。更重要的是，中共政權武裝叛國並強調一黨專政，其合法性與正當性俱無，而偏頗「一中原則」操弄民族主義，實則危害中華民族，遭中共迷惑與北京倡和者，須三思警醒。（作者為國防院國防戰略與資源研究所所長）