【戰略快評】反制「中」灰色地帶行動 攜手友盟拒止威脅

◎蘇紫雲

中共近年在臺海將「聯合戰備警巡」常態化，藉由不預告演訓、海空兵力迫近與跨越中線等手段襲擾，行動延伸到臺灣東部外海與西太平洋，目的不在開戰，而是企圖改變現狀，藉由模糊臺海中線、凸顯臺海管轄能力，以達內海化目標。此舉圖謀壓縮臺灣預警空間與時間，測試分散式指管與戰備反應，增加盟友介入成本，創造「可否認、可控升級」的操作空間，正是灰色地帶行動的目的。

因此，國防部、國安局等單位近期應立法院邀請，就「臺海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」提出專題報告，明確指出今年至12月15日，中共各型軍機侵入我周邊空域逾 3570 架次創歷年新高，另協同共軍艦船執行39次「聯合戰備警巡」，目的在測試我預警及應對模式，並檢驗臺海戰場經營。且中共海警船每月4次侵入金門限制水域編隊巡航（今年僅10月未實施），2月起更不定期侵擾東沙島限制水域，以炒作對臺海「管轄權」。此外，共軍更多次在海空領域挑釁美日韓等國，並在南海擴張，引發地區緊張。中共常態派遣海警船及軍艦於釣魚臺周邊海域巡邏，加劇與日、韓的衝突風險，共軍也不定期派遣戰機從事跨島鏈飛訓及跟監外籍機活動，並發生與日本自衛隊對峙情況，提高擦槍走火風險。

由戰史觀之，當高頻率軍事與準軍事行動成為常態，最大風險並非單一事件失控，而是國內與國際社會逐漸習慣這種壓迫狀態，可能導致侵略者冒險行動。北京針對臺海，妄想使中線消失，且以常態化執法、威脅控制航道，若這些行動被默認為「新常態」，將構成對區域秩序挑戰，並改變現狀。因此對臺灣而言，關鍵不只是軍事應對，更是在外交、法律與戰略溝通層面，持續凸顯這些行為的累積性與結構性風險，避免被拆解為一連串看似偶發、彼此無關的事件，破解切香腸戰術。

針對中共軍事擴張，友盟國家也積極應對。戰略層面，美國《國家安全戰略》報告提出第一島鏈集體防衛，阻止臺灣遭占領，《2026財政年度國防授權法案》提供臺灣10億美元軍事援助並擴大臺美演訓及對臺軍售。作戰層面，由美印太司令帕帕羅強調「拒止型防禦」首重第一島鏈，可看出美國推動友盟協同提升防衛能量，遏制中共威脅；另美國與日本、菲律賓加強協作，在第一島鏈部署反艦飛彈打擊網絡。藉由與日、菲聯演，同時日本、菲律賓也在臺灣南北兩端的宮古海峽、巴士海峽部署反艦飛彈，以阻絕中共水面艦隊。

此外，美、日、英、德、法、澳、義等19國，與北約、歐盟、G7等已多次公開強調「臺海和平穩定重要性」；歐盟、德國於8月及10月首度表示，臺海適用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，呼籲中共應共同維護國際和平。鑒於臺海情勢與印太、國際安全息息相關，友盟挺臺力度持續攀升。此都說明臺灣並非孤立，更是全球安全的總和。

（作者為國防院國防戰略與資源研究所所長）