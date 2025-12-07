【戰略快評】反制「小紅書」拒我落地監管 杜絕詐騙、政治滲透

◎蘇紫雲

內政部為強化打擊網路詐騙行為，近期宣布對中國大陸社群媒體「小紅書」採取管制措施，第一階段以「網路限速」而非全面禁用方式進行管制，也就是類似「警示」手段以提醒用戶；未來若業者仍不配合我反詐騙措施，後續將採取更為嚴格禁令，以確保國人能安心使用安全、合法之網路平臺與軟體，杜絕詐騙行為蔓延。

網路領域屬於國家「數位主權」之一，反制詐騙為政府職責與義務，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，透過海基會函請「小紅書」母公司提出具體改善作為，但業者無任何回應，因此對「小紅書」App發布網際網路停止解析或限制接取命令，暫定期間1年。「小紅書」迴避我國法律管轄，無異陷臺灣用戶及於該平臺開店的商家於網路購物詐騙風險中，若政府置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更是公權力的棄守。

此一公權力的施行也見諸於其他國家，美國德州直接禁用，印度予以下架，越南政府限制使用，甚至中共也祭出罰款，主因該軟體涉及廣泛的網路詐騙行為。據國際公開資料顯示，我刑事局曾公布海外人口販運案件中，有10至15%受害者是從「小紅書」看到招聘訊息；美國聯邦調查局在《殺豬盤詐騙》（pig-butchering scams）報告中，也點名「中國大陸社群平臺」為常見詐騙起點，「小紅書」被包含在內；香港警方創設的反詐平臺Scameter亦提醒，「小紅書」是高風險詐騙來源之一。

再者為個資安全，「小紅書」經我國安局進行資安檢測，15項指標全數未合格；國際知名的加拿大多倫多大學也發現其在使用者裝置上擁有讀取任何檔案的權限，且中共制訂所謂「國家情報法」，使其可「合法」取得用戶詳細資料，加以「小紅書」的伺服器位於中國大陸境內，更便於北京存取作為情報運用。

此外，中共將相關社群媒體作為政治滲透與認知作戰的統戰工具，以美國用戶測試「小紅書」的運算法，該平臺已顯露出審查本質，天安門事件和維吾爾族人遭受迫害等話題貼文很快就被刪除，用戶會收到違反社群準則的通知。這也是何以號稱習近平「國師」的復旦大學學者張維為竟公開表示，「小紅書」等大陸短影音平臺若受到臺灣年輕人歡迎，「統一」臺灣、治理臺灣會比治理香港還容易，說明中共利用社群平臺進行政治滲透是最大目的。

中華民國境內，無論網路社交平臺或App，皆須受我國法律管轄，包括Meta、Google、LINE、TikTok等國際平臺，均已配合我國法令設立法律代表人並恪遵法律義務，同時配合政府打擊詐欺。因此，基於反詐保護民眾財產安全，以及反制認知作戰與國家安全，禁限制「小紅書」之類的非法平臺，都是民主防衛的必要作為。（作者為國防院國防戰略與資源研究所所長）