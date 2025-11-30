【戰略快評】國際集體示警「中」威權 凸顯臺灣民主重要性

◎蘇紫雲

聯合國近期對中共人權狀況表達嚴正關切，特別聚焦新疆與大陸境內的政治壓迫、對公民社會的全面壓制、香港自由持續倒退，以及跨境鎮壓等問題。儘管聯合國體系以往對中共的批評相對保守，但這次措辭明確且嚴肅，而參與聲明的國家也明顯增加，反映國際社會對於北京的威權體制已逐漸從「旁觀」轉向「集體示警」，而我國身為華人民主國家的代表地位與戰略意義，也愈發重要。

此項由15國在聯合國大會第三委員會發表聯合聲明，包括美、英、日本、澳洲、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、帛琉、巴拉圭、聖馬利諾，甚至以往與中共較為友好的阿爾巴尼亞、烏克蘭、以色列、北馬其頓都加入譴責行列，關注中共在國內外壓制人權和基本自由的行為。北京過去依靠經濟利益與政治影響力，在聯合國內部進行外交施壓以為緩衝，使相關議題「能拖就拖、能淡化就淡化」；但這次聯合國的譴責，展現出清晰訊號。

首先，是威權治理的外擴已威脅國際安全；包含新疆再教育營、大規模監控體系、跨國追捕異議人士、香港《國安法》全面壓制等，都不再被視為「中國內政」，而是全球安全、自由與人權架構受到挑戰的課題。其次，是民主陣營的共識提升，包括歐盟、英國、加拿大、日本、澳洲等國一致聲援，意味著民主國家形成一個更穩固的人權立場。其三，則是中立國的態度出現鬆動，一些過去「避免表態」的國家開始加入批判，顯示對中共塑造的外交或經濟依賴已不再能完全壓過人權疑慮。

北京的回應則是制式操作，主打敘事升級，但說服力卻明顯下降。中共外交部雖迅速反擊，3大敘事主軸包括「干涉內政」、「維穩反恐」、「西方雙標」等老調重彈的藉口，然而這套戰略敘事的影響力正在下降。主要原因為國際監督掌握更具體且可驗證的證據，無論是新疆再教育營、香港司法全面政治化、跨國鎮壓流亡人士、社會信用系統與AI公安的擴張等。這些具體案例，讓北京的反駁顯得無力而蒼白。

進一步觀察，全球供應鏈重組降低各國對「中國作為世界工廠」的依賴，使得國際輿論的批評更有影響空間。同時北京利用科技監控的外溢性引發全球警戒，中共模式的科技暨監控與滲透輸出至全球，包括外銷至以色列的電動車，都遭以國防部發現資安漏洞而予以禁用。

相形之下聯合國雖尚未接納臺灣，但國際人權框架對中共的批評，有助於臺灣強化自身定位，也就是凸顯臺灣與中共治理模式的根本差異，國際輿論愈關注中共人權議題，臺灣的民主價值愈為凸顯。同時也深化與民主夥伴的安全合作正當性，包括臺美、臺日、臺歐合作，都更容易取得政治支持，強化國際形象，對於國際貿易談判、敏感技術合作、美國軍售等領域，都具有積極正面效果。

（作者為國防院國防戰略與資源研究所所長）