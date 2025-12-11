【戰略快評】地緣衝突推升國防需求 構建分層防禦肆應變局

◎董慧明

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）1日公布全球百大軍工企業2024年營運報告，數據顯示這些軍工企業的軍火銷售總額攀升至6790億美元，經通膨調整後實質成長5.9％。這項數據不僅刷新該機構歷史紀錄，亦透露出國際社會在烏俄僵局未解與中東戰火頻仍下的集體安全焦慮。愈來愈多國家積極投入戰力升級，旨在肆應地緣變局。對我國而言，同樣值得深究。

審視這份報告，可見在歐美、日韓軍工企業營收大幅增長之際，中共的軍火營銷收入卻顯著下滑10％。SIPRI指出，這或與整肅軍企，導致多項裝備採購合約延遲或重新審查有關。然而，若據此認為其軍工產能轉弱或共軍的擴張步調因此受挫，恐未必貼近實情。

北京當局雖持續整飭軍工體系，造成短期營收數據波動，惟其長期且大幅增加國防預算的態勢未變，競逐區域安全主導權的戰略企圖亦未曾動搖。事實上，這種內部整頓往往是為了重塑軍事能量預作準備。因此，中共在臺海與亞太地區的施壓行動，並未因軍工企業財報下滑而有所收斂。

面對敵情威脅，總統賴清德所提出的國防願景已為未來建軍藍圖奠定清晰方向。由國防部提出的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，規劃自2026至2033年間投入新臺幣1.25兆元，全面優化整體防衛體系。其中，構建分層防禦與強化防空戰力可謂核心工程。此戰略思維建立在對現代戰爭型態的體認：戰場已由傳統平面，轉化為立體、多領域且高速的攻防環境。在我國防衛縱深有限的條件下，更需依託精準感測、指管科技與遠距效能延伸防禦範圍，力求在敵方發起攻擊之初，即能先期偵知、即時反制，以掌握整體防衛態勢的時間優勢。

其中，分層防禦主在打造多重攔截火網，從源頭打擊、海上截擊到灘岸殲敵，每層皆需具備獨立作戰能力並能相互協同接戰。在此架構下，先進防空飛彈系統是不可或缺的樞紐，其部署將極大化敵方進犯的風險與成本，使其在評估戰損後更難輕啟武力冒進，由此實現「備戰以避戰」的戰略效益。

此外，現代戰爭的首波攻擊多以關鍵基礎設施與指揮系統為目標，唯有具備可靠的攔截能力，方能確保國家電力、通訊與交通網絡在戰時維持運作，支撐軍事反制與社會正常運作。因此，強固防空戰力實為增進「全社會防衛韌性」的關鍵。另報告中提及「太空探索技術公司」（SpaceX）等新興科技企業在國防領域的興起，更凸顯未來防空作戰將愈益依賴太空資產及資料鏈路的整合運用。

當全球安全局勢已無法單憑善意維繫，而須以堅實實力作為後盾之際，政府推動的戰略規劃目標，係為綜合敵情與國際情勢後作出的務實判斷。我國仍將以因應高科技戰場整體防衛架構為建軍主軸，持續強化不對稱作戰、增進聯合作戰效能，以及深化國防自主研發能量。此舉不只是先進實裝的提升，更是向國際社會展現自我防衛的堅定決心，以及作為維護區域穩定關鍵力量的積極承擔。（作者為國防大學政戰學院中共軍事事務研究所副教授）