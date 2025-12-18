【戰略快評】川普新國安戰略確立 島鏈夥伴共創繁榮

◎董慧明

美國白宮於本月初發布國家安全戰略文件，宣示外交戰略思維的重大轉變。文件將「阻止臺海衝突」、「維持軍事優勢」列為優先事項，顯見川普政府已將臺海和平視為全球戰略布局中不可或缺的一環。此舉也與美國國會近年推動《臺灣保證實施法》所展現的跨黨派意志相互呼應。這份文件所揭示的戰略清晰態度，旨在釐清區域各方對安全底線的認知，遏止因誤判而引發軍事冒進風險。

對我國而言，美國欲在西太平洋建立集體拒止能力極具戰略價值。其具體規劃凸顯美軍考量前進部署生存性，體認單一國家難以獨力應對印太地區廣泛的安全挑戰。美國主張第一島鏈國家應發揮地緣優勢，形成聯動防衛網絡。這意味著美軍將轉向「與夥伴協力維護區域安全」，呼籲盟國及夥伴投資於嚇阻所需的防衛能力，並擴大戰略設施使用權限。這種防衛思維已打破傳統，顯示我國防建設未來需更加緊密地與區域夥伴接軌戰略部署。

其中，文件強調利用低成本、高效能武器系統來抵銷潛在對手的數量優勢，這正契合我國當前積極發展無人載具、精準彈藥及機動防禦系統等建軍方向。藉由建立高存活率與反擊能力的防衛體系，我國不僅能鞏固自身防務，更能強化作為島鏈防線上關鍵樞紐的地位，與區域夥伴共築多層次韌性安全防護網。

然而，這份安全承諾並非毫無代價。文件提出「海牙承諾」作為新標準，期許北約盟國將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的5％。此一數字同樣向印太夥伴傳遞了明確訊號：和平必須建立在實力的基礎之上。可見，這並非單純的經費分擔，更是檢驗各國捍衛主權的決心與能力。持續且穩定的國防預算投入，為我國向國際社會展露自我防衛意志的最佳保證，亦是維繫與美國戰略互信的必要條件。當我國不斷增進防衛量能，理念相近夥伴將更有意願深化合作，形成互信互助的良性循環。

美國也視經濟為國家安全核心，主張對關鍵供應鏈實施嚴格風險控管，並運用貿易協定鞏固夥伴關係。這種鏈結經濟與安全的思維，為我國帶來重要戰略機遇。臺灣憑藉領先的半導體及精密製造能力，位居全球科技供應鏈關鍵節點。透過深化與可信賴夥伴間的供應鏈韌性合作，我國得以進一步鞏固在自由世界經濟體系中的核心地位。深度的經濟互賴，將使區域安全與產業繁榮形成緊密共生關係；任何破壞臺海和平的舉措，都將致使全球經濟付出難以承受代價，形成有力的非軍事嚇阻。

美國政府在這份戰略文件中彰顯「以實力促和平」的務實態度，要求盟國在區域安全事務上承擔更多責任。面對新局，我國應秉持「自助而後人助」原則，持續強化國防戰力與經濟韌性。臺灣亦應主動對接美國集體拒止能力的戰略倡議，透過與周邊夥伴國家的實質合作，共同維繫第一島鏈穩定。在劇變的國際局勢中，唯有具備堅實實力，方能確保國家生存發展，同時攜手理念相近國家，共創印太地區和平與繁榮。（作者為國防大學政戰學院中共軍事事務研究所副教授）