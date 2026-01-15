【戰略快評】建構非紅供應鏈 完善自主無人機體系

◎董慧明

美國聯邦通信委員會去年底宣布，將所有外國製無人機及其關鍵組件納入「受管制清單」，其中包含中國大陸「大疆創新」、「道通智能」等廠商。此決定源於《2025財年國防授權法》第1709條規定，因國家安全機構未於法定期限前完成安全審查，相關設備自動列入管制。

此舉顯示美國處理先進技術設備供應鏈風險採取更嚴謹的預防性原則，也彰顯無人機等尖端科技已由消費性電子產品，轉為現代國家安全體系中具備偵察、情蒐用途之關鍵裝備。

廣告 廣告

這項管制的法律效果，在於禁止相關設備獲得新型號射頻授權，實質阻斷有安全顧慮之外國製無人機進入美國市場。從司法審查角度觀之，美國法院在涉及國家安全議題時，傾向尊重監管機構基於機密情報與跨黨派國會授權所作的風險評估決定。

美國限制「大疆」無人機產品，成為我國推動國防自主的重要借鏡。目前無人機已列為「五大信賴產業」軍工核心項目，行政院於去年10月核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計3年內採購近5萬架無人機，以建立穩定在地供應鏈。為補強網通安全，我國嚴防無人機防禦系統、飛控中心、數據傳輸模組與感測器等關鍵組件納入紅色供應鏈，強化防衛體系。

國防自主核心在於確保供應鏈完整與純淨。美國禁令涵蓋數據傳輸設備與導航系統，顯示即使在地組裝，若關鍵技術仍掌握在具隱患的供應商手中，仍難達安全標準。我國中科院正研製銳鳶二型、勁蜂三型及四型等多款無人機，並於去年底在九鵬基地驗證反制系統，同時推動飛控模組、通信系統等關鍵組件自主化，即在避免技術封鎖或軟體操控。

從數位主權與網路安全面向析之，美國聯邦機構指出外國製無人機可能透過軟體更新進行遠端存取或操控敏感數據，凸顯建立符合國際資安標準已成核心要務。為進入民主供應鏈市場，我國雷虎科技於去年9月取得美國「藍色無人機」（Blue UAS）認證；臺灣彩光科技則獲美國「邊緣自治運營公司」授權，在臺生產具備超過1000公里航程的垂直起降機型，提升國土監控效能。

儘管非紅供應鏈面臨高生產成本考驗，惟在國防領域，韌性與可控性仍優於短期經濟效益。國防部透過大規模採購策略，推動預算上看新臺幣500億元的軍用商規無人機案，涵蓋數萬架系統，其目的在以政府訂單帶動民間技術升級，建立戰略儲備並藉市場規模降低單位成本，逐步緩解非紅供應鏈發展瓶頸。

建立全產業鏈自主無人機體系，是保障國家主權與提升防衛韌性的基礎。美國封鎖特定品牌係基於憲政責任之國土防禦作為，我亦應深化關鍵技術研發，確保傳輸穩定與隱密。透過完善管理法規與採購資安檢測機制，將風險評估納入程序，防堵境外勢力利用技術設備滲透，確保國家安全。

（作者為國防大學政戰學院中共軍事事務研究所副教授）