【戰略快評】建構韌性軍備 厚植民主友盟防衛能力

◎李俊毅

隨著俄「中」軍事合作日益密切，英國皇家聯合軍事研究所近期一篇報告指出，俄羅斯正協助中共發展可用於臺灣的空投能力，國際間更加關注俄「中」同時在歐亞發動戰爭的可能性。其中倍受討論的議題之一，是美國是否抽調歐洲駐軍，轉而投入與中共對抗。在一場閉門會議上，美國學者明確表示不會。然而，這並非出於對美軍實力的信心；相反的，其主張對美軍而言並不明智。

根據美國智庫「蘭德」公司的一份報告，美軍自後冷戰時期以來的作戰概念，可以「決定性的遠征軍」稱之。面對危及美國利益的主要侵略者，美國匯集龐大的傳統武力，將該武力投射至侵略者所在的區域甚至其本土，並取得決定性的勝利。此一戰略建立在美軍於各作戰領域皆享有優勢基礎，但這已不復如此。北韓的核武計畫、共軍近年的現代化進程，乃至俄羅斯侵略烏克蘭，皆可謂反制美國的戰略。而今，美國智庫紛紛指出，美「中」若爆發臺海軍事衝突，美國或可偕同友盟獲得勝利，但亦將損失慘重。

由此而來的啟示，是美國必須發展新的作戰概念，透過影響讓對手的準備無施力之處，形同資源的錯誤或不當配置。在臺海的情境下，這意味美國或許無須在衝突初期，即派兵和對手「硬碰硬」，而可部署對手難以定位、追蹤和攻擊的裝備，如大量且成本相對低廉的無人載具、機動性的火箭與飛彈發射系統，以及能遠距離打擊移動部隊的武器等，打擊對手並降低自身有生兵力的損失。

此一發展方向能否成功，仍需若干條件的配合與驗證。鑑於美國國防工業的生產能力自冷戰結束後即持續下降，友盟國家的協作已成為美國發展新作戰概念不可或缺的一環。就此而言，總統賴清德宣示打造在地研發、設計、製造的生產體系，深化本土供應鏈，特別聚焦各式無人載具的發展，不僅符合我國防需求，也呼應成形中的美國作戰概念。

韌性軍備涉及與友盟的合作，建構具作戰互通性與產業互補性的供需體系。在消極意義上，這使臺灣與理念相近的國家藉由打造「非紅供應鏈」，降低對單一供應來源的依賴。在積極意義上，建立在地生產體系，可提升國防工業，從而帶動產業發展，並為自身與友盟於危機時提供一定程度的軍備與戰力。

烏俄戰爭的啟示之一，是當代國家之間的戰爭可能是漫長與殘酷的。各方除需具備長期作戰意志，不斷嘗試創新戰術、戰法，更需有堅實的國防工業量能作為支撐。提升軍備韌性以厚實民主國家的防衛能力，並配合友盟戰略，是臺灣在變動戰略環境中宜有的發展方向。

（作者為國防院國家安全研究所副研究員）