【戰略快評】建立亞太安全合作框架 鞏固臺海和平穩定

今年亞太經濟合作會議（APEC）在韓國慶州順利落幕，此峰會不僅是經貿平臺，更被視為區域安全秩序重組的舞臺。尤其是美國總統川普暌違多年重返亞洲，並與日、韓、東協，以及中共領導人舉行會談，讓原本聚焦供應鏈與數位經濟的峰會，轉成地緣戰略的角力場。川普表達尊重臺灣、主辦國的韓國在介紹我國時展現中華民國國旗、日本首相稱呼我國代表正式官銜，都是我國獲得肯定的重要訊號。

川普此行以「重建亞太經濟秩序」為名，戰略目標則在推動新一輪安全合作框架。他與日本首相高市早苗的聯合聲明，再度提出「美日黃金時代」的口號，強調印太防衛網的延伸與情報共享的升級。而與韓國總統李在明的會談聚焦於「國防科技合作」與「供應鏈去風險化」，可稱為「經濟合作的安全外交」策略，延續川普一貫的思維──安全即是談判籌碼，合作需建立在可計量的互惠上。

有別於拜登政府以「聯盟制度」為主軸的集體安全觀，川普也與東協領袖洽談稀土供應的合作，貿易外交更像企業併購模式的轉移，求的是利益交換而非制度連結，偏好「雙邊協議」多於多邊承諾。這使得APEC這類平臺在他手中，從原本的經濟論壇，轉化為政治與戰略博弈的舞臺。

川普與中共領導人習近平的會面最受矚目，雙方針對貿易逆差、關鍵技術出口管制、農產品採購、稀土供應等達成戰略性對話，但在表象的禮節背後，兩國都清楚這場會談真正的焦點是如何重新劃定利益的邊界。對習近平而言，重建與川普的經濟架構有助於緩和關稅衝擊以及科技圍堵；對川普來說，則是藉此畫下中共對臺海、南海與朝鮮半島議題的底線。這場會面既可能降低對峙，也可能帶來新的國際架構——如同1970年代尼克森訪問中國大陸帶來的戰略轉折，而川普則可能「逆轉尼克森」以對中共形成軟圍堵。

值得注意的是，美國也同時對我國釋放正面的戰略訊號，包括川普表示非常尊重臺灣、臺灣就是臺灣。國務卿盧比歐公開表示臺灣不會成為交換籌碼等，這種穩定訊號，反映出臺北對華府內部決策結構的了解：即便川普偏向交易邏輯，美國軍事、地緣、以及科技貿易的複合安全體系仍深度綁定臺灣的戰略價值。可以說臺灣的安全地位獲得友盟的認定與鞏固，但更需要加速強化自我防衛能力，才能結合有利國際趨勢，真正落實臺海和平與穩定的基礎。（作者為國防院國防戰略與資源研究所所長）