【戰略快評】強化自我防衛決心 遏制中共侵臺圖謀

◎蘇紫雲

美國五角大廈日前公布最新版《中共軍力報告》，指出中共意圖在2027年獲得「攻臺且致勝」能力，同時大幅增加核彈頭數量。顯示北京當局的戰略意圖不僅在攫奪臺灣及第一島鏈，更在顛覆國際政治權力架構，同時凸顯臺灣安全的重要性與戰略價值。

事實上，中共對區域與國際安全所構成的威脅，已不再只是政策宣示或戰略意圖階段，而是建立在整體國家能力快速擴張的結構性現實。其中最具關鍵轉變意義的，是核能力與傳統軍力同步提升，正在重塑威懾與衝突風險的基本邏輯。

廣告 廣告

在傳統軍事層面，中共透過海空軍現代化、飛彈數量擴張與聯合作戰能力提升，已具備在周邊海域長時間維持高強度軍事投射的能力。這使軍事施壓不再只是短暫示威，而成為一種可持續、可反覆使用的戰略工具。同時，另一企圖改變風險計算的，是中共核能力明顯躍升。近年來，新型洲際彈道飛彈、核潛艦與核彈頭數量的快速擴張，意味著北京正從「有限核嚇阻」邁向更完整、更多層次的核脅迫體系。核力量不必實際使用，其存在本身就能拉高衝突升級的心理門檻，並在危機中向對手形成決策壓力。

這種傳統—核武交織的狀態，塑造一項高度危險的效應：在核脅迫作為背景保護傘之下，中共更有誘因在灰色地帶與傳統層級採取冒進行動。從海警、民兵、法律戰到資訊與經濟施壓，這些低於戰爭門檻的行動，因為背後存在核脅迫的支撐，而顯得風險更低、手段更可持續。

在科技與產業層面，北京同時試圖將供應鏈控制、技術標準與市場依賴轉化為戰略槓桿，進一步壓縮他國的政策選項。當軍事力量、核脅迫與非軍事工具相互疊加，威脅的形式已不再單一，而是全方位地滲入安全、經濟與政治領域。

中共能力增加的真正影響，不在於是否立即發動戰爭，而在於它降低了施壓與試探的成本，同時提高了誤判的風險。在核能力作為背景的情況下，任何一場看似可控的衝突，都可能導致風險管理失效，升級失控而迅速放大。這正是當前國際社會必須正視的核心安全挑戰。相對的，美方的報告也指出中共意圖對臺動武的各種劇本，成功與否的關鍵在於「臺灣的自我防衛決心」，此也說明反制中共認知作戰與滲透，以確保敵我意識與防衛意志。

（作者為國防院國防戰略與資源研究所所長）