【戰略快評】德國豹2A8戰車報到 強化北約東翼防線

11月19日，德國軍工巨擘KNDS新式「豹2A8」主戰車及PzH-2000自走砲出廠，為服役迄今40餘年的「豹2」車系最新型號，性能大幅提升，將可有效強化北約東翼防線。

「豹2A8」主要改良點在於增加以色列「戰利品」主動防禦系統，其主動掃描雷達、攔截發射器皆與砲塔高度整合；同時升級射控系統，並提供車長與射手新的全天候觀測系統，以及配備整合光學與熱顯像的全景影像，可強化戰車的覺知能力。主砲仍沿用自「豹2A7V」以來使用的新式L55A1 120公厘55倍徑滑膛砲，搭配新式DM73翼穩脫殼穿甲彈及DM11程控式多用途高爆彈，可在5公里射程內有效打擊裝甲目標。但最值得注意的，還是「戰利品」主動防禦系統，不僅持續改良，企圖建立未來可對抗重型反戰車飛彈、甚或來襲戰車砲彈的能力，也針對近年戰事，強化對抗FPV等遍布戰場的無人機能力。

此次出廠的「豹2A8」有德國與挪威採購構型，德國採購123輛，挪威則是54輛（另有18輛後續選擇權）。因其採購客製化程度高，各國選擇的構型均有所差異，德國與挪威除在車身前方強化防護裝甲外，也都選配車頂的附加防護裝甲，惟款式略有不同；挪威型在砲塔前方、「戰利品」的平面雷達陣列旁，另有1感測器，可能是雷射警告系統。

單就德國陸軍而言，未來將需約1000輛左右主戰車，以現今300餘輛的兵力而言，仍有大幅採購需要。同時目前歐陸各國針對建軍備戰的急迫需求，「豹2A8」已取得大量訂單，除前述德、挪2國，還有荷蘭46輛加6輛選擇權、立陶宛44輛與德國構型完全相同的訂單、捷克44輛加14輛選擇權、瑞典44輛及現有Strv.122（瑞典版「豹2A5」改良型）後續升級、克羅埃西亞44輛等龐大訂單。而西班牙也考慮更新、升級其「豹2E」車隊；羅馬尼亞向美國採購M1A2 SEPv3後，後續216輛戰車需求，也將從「豹2A8」及韓國製的「K2黑豹」中選擇。為此，「豹2」主要承包商KNDS正全力擴大產能，希望回到接近冷戰時期的製造水準。

目前多數歐陸國家均採用「豹2」作為裝甲部隊主力，儘管仍有部分例外，如義大利在「公羊式」主戰車的升級外，另對外採購的200輛主戰車，則改採德國萊茵金屬公司設計的下一代戰車「KF51豹式」；斯洛伐克因價格因素，評估採購CV90步兵戰鬥車衍生的輕型戰車CV90/120；波蘭則在多種因素的混合影響下，決定對美、韓採購M1A2 SEPv3及「K2黑豹」。其餘多國戰車更新案，仍將焦點置於「豹2A8」，加以「KF51豹式」也是以「豹2」為藍本衍生的新式戰車，未來多年內，「豹2」族系的主戰車仍將是歐洲及北約的地面作戰核心，強化北約東翼防線，保護民主國家陣營不受侵略。

（作者為國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員）