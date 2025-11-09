【戰略快評】投資國防預算滿足防衛需求 以實力確保和平

◎蘇紫雲

國防部長顧立雄近期向立法院，就應對敵情威脅、區域安全情勢及國防預算編列、國軍備戰、軍法制度改革等要項進行報告，盼立委支持國防施政，以有效維持國家安全守護和平。其實國防預算的投資既滿足防衛需求，在合理規劃下也可發揮經濟效益，國人應予支持。

國防部報告首先在政策層級提出「建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植灰帶應處能力」等4大重點目標，以作為國防能力發展指導，藉目標管理有效應對敵情威脅挑戰。戰略層級則結合用兵與造兵，國軍將積極建軍備戰，務實推動各項重大政策，透過持續籌建武器裝備，強化國防自主能量，並整合軍購管道籌獲武器裝備，快速提升國防戰力；另亦前瞻新興科技的應用，導入人工智慧（AI），將感知、決策與擊殺速度提升，以增加整體作戰效能。新式兵力則涵蓋各軍兵種無人作戰裝備，包括無人機、無人艇形成自主航行接戰，乃至蜂群協同作戰等新型火力單位，同時強化岸置反艦飛彈獲裝，提升濱海打擊及特種作戰能力。

廣告 廣告

而「臺灣之盾」的建構是全新的戰略投資，以打造反飛彈、反飛機、反無人機整體防空網，以應對現代空中威脅，包括傳統作戰飛機、彈道飛彈、極音速飛彈、巡弋飛彈及無人機等，因此整合現有自製、外購等防空系統，以自動化C5ISR鏈結各式雷達等高效感知裝備，融匯為擊殺網，可依威脅選派適切攔截武器，形成多層次防空能力，成為守護國土安全的重要防衛戰力。

參考以色列、韓國、波蘭等國整體防空的建構，「臺灣之盾」乃網路系統戰力，以「整合戰鬥指揮系統」（IBCS）為核心架構，納入各軍種地對空雷達與感測器形成網路共同圖像，如同「網路群組」般將友軍納入；火力部分則可整合既有愛國者、天弓、復仇者飛彈系統，並增購愛國者飛彈，以及國造天弓三型飛彈、強弓飛彈、先進中程對空飛彈等，形成高高空、中低空、超低空防護傘，是為「臺版金穹防空網」。

依公開資料估計，臺版金穹防空網投資金額約3000億元，分期建構分年支應，並依《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》編列特別預算，以籌獲所需各項裝備，需要社會與國會的支持，以確保國家主權與安全。

（作者為國防院國防戰略與資源研究所所長）