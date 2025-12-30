【戰略快評】提升國防預算 強化防衛韌性遏阻中共威脅

◎吳建忠

中共29日起對我實施「針對性軍演」，密集結合政治語言操作與實質軍事演訓，同步放大武統敘事和心理戰效果，企圖以軍事威嚇反制美日友盟的挺臺行動。惟從國際法與安全風險角度觀察，此類行動早已超出例行訓練範疇，構成明確的武力威脅，不僅牴觸《聯合國憲章》禁止以武力或武力威脅處理國際爭端的基本原則，也對區域航行自由、飛航安全與海空秩序，造成高度不確定性外溢風險。

關鍵在於，中共一再將其軍事擴張敘事化為「被動反應」或「針對少數」，卻刻意忽略核心事實，那就是當前區域安全困境，並非由防衛準備所引發，而是源自其對既有地緣政治秩序的單方面破壞；一旦高強度軍演、實彈射擊與灰色地帶行動被制度化為政策工具，周邊國家勢必視其為長期、結構性威脅，並據此調整戰略判斷。

在此安全結構下，強化防衛能力、提升軍備與戰力韌性，並非政治姿態，而是理性行為體的必然回應。日本大幅提高國防預算、北約成員國全面檢視冷戰後防衛配置，乃至印太國家加速防衛合作與情報整合，都反映同一個現實判斷，即當威權擴張成為常態，防衛投資即轉化為風險管理的必要成本，可激勵人心並嚴謹應對，而非可有可無的政策選項。

對我國而言，1.25兆元國防特別預算，提供了推進建構韌性防衛戰力的制度支撐，具備直接且迫切的戰略意義。韌性防衛非追求對稱軍力競逐，而是以不對稱戰力、分散部署、持續作戰能力與制度化動員為核心，建立「拒止型」嚇阻體系，使任何企圖以武力改變臺海現狀的行動，在戰略初期即面臨不可承擔的軍事、政治與國際成本。

從現實主義角度觀察，中共將這類防衛準備指控為「破壞和平」，根本是顛倒因果的政治敘事。和平從來不是透過削弱防衛能力可換取，而是奠基於明確規則、可信嚇阻與穩定力量平衡之上。當北京選擇以武力威脅作為政策工具，其實質效果即是主動改寫區域安全結構，迫使其他國家被動進入「防衛優先」的戰略軌道；當威權擴張制度化，防衛升級不再是選擇，而是所有理性行為體在既定安全環境下，唯一可行的回應。

在此背景下，川普政府近期宣布對臺出售總值逾111億美元武器裝備，創雙邊軍購新高，凸顯中共的「針對性軍演」不僅無法達到威懾效果，反而加速民主國家整合防衛，共同強化第一島鏈安全網絡。我國提升國防預算、推進軍購與韌性防衛，不是政治姿態，而是面對既定威脅的理性決策，這套拒止嚇阻體系，是維持臺海及印太穩定的核心支柱，也是現實戰略下的必然選項。

（作者為空軍官校通識教育中心副教授）