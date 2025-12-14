【戰略快評】擴大集體防衛效能 投資國防即投資和平

◎蘇紫雲

美國日前公布新版《國家安全戰略》強調在印太區域，將強化集體防衛並阻絕任何占領臺灣的行動，清晰表明反對侵略，以實力維持臺海現狀的戰略目標。相較於盟友對臺灣的支持，國人更應展現防衛的決心與行動；正如國家安全研究所強調的「自由並非免費」基本哲理，增加國防預算實屬必要。

事實上，全球民主國家都在強化防衛投資，根據瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）的最新統計，2024年全球軍事支出達到2.7兆美元，較2023年成長9.4%，為自冷戰以來單年最大增幅。所有主要地區（美洲、歐洲、中東、亞洲、非洲）幾乎都在加碼軍費，反映當前國際安全、地緣衝突與軍備競賽的普遍加劇。國防預算不只是擴大規模，也傾向「現代化、升級」／「多域作戰能力」，包括網電戰、太空、資訊戰、無人系統、精確打擊系統等，回應安全挑戰，也提升自主武器採購與國內國防工業體系的投資與建設，進一步擴大市場容量。

緣此之故，美、日、韓、澳及北約等民主陣營國家都在提高軍事投資，特別是北約各國基於烏俄戰爭，以及中共潛在威脅國的安全擔憂，因此將國防預算提高至GDP 5%，可看出這樣的支出增加是全球性同步上升的趨勢。這波成長的核心驅動因素中，除持續中的烏俄戰爭外，中共軍事擴張與威脅上升是極為關鍵的地緣變數，甚至被視為全球軍費激增的主要推手之一。中共軍費增長幅度多年保持7至10%，遠高於民主國家，使其由「區域性威脅」轉變為「全球性安全挑戰」。

若國家防衛實力不足，會增加敵方誤判的機會而發動軍事冒險，反而更容易爆發衝突。特別在印太區域的南海、東海、臺海及歐洲的東歐等地，都面對威權國家企圖擴張軍力的威脅，故唯有強化嚇阻，方可有效防止衝突升級為戰爭。事實上，防衛裝備的成本，遠較戰爭爆發導致各種基礎設施損毀的成本為低，更重要的是珍貴人命。因此，嚇阻如同「及時一針省九針」諺語一般，言明預防勝於治療的重要性。

臺海位居全球最重要的海上交通線所在，臺海一旦有事全球都將有事，這也是美國《國家安全戰略》特別強調，擴大集體防衛以嚇阻並確保臺灣安全的主因。當他國展現協防意願，臺灣更應展現防衛決心與行動，以實力避免戰爭，就是嚇阻理論的核心，增加預算投資國防，就是投資下一代的安全，也就是投資和平。

（作者為國防院國防戰略與資源研究所所長）