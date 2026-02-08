【戰略快評】整肅張又俠 曝共軍脆弱更顯民主可貴

◎蘇紫雲

中共官方公開證實「中央軍委」副主席張又俠「踐踏軍委主席制」遭立案拘捕，此不只是又一樁共軍所謂反腐或政治整肅，而是再次赤裸呈現中共惡質權力鬥爭邏輯。2024年12月，共軍軍媒訴求「集體領導、集中民主」系列專文即凸顯共軍與中共領導人習近平權爭訊息，可說是整肅張又俠的原罪。在高度集權的中共體制，即便位居軍權核心，個人命運仍可在一夕間被抹除，共軍也由黨軍進一步矮化為個人扈從的近衛隊。

張又俠與習近平號稱兩代世交的情誼，卻慘遭清算，類似情節如同歷史穿越劇，熟悉中國政治史的人並不陌生。300年前，清朝名將年羹堯的結局正是最經典前例，他曾是雍正皇帝最倚重的重臣，平定西北軍功彪炳，權勢一時無雙；正因功高震主、言行逾制、被視為潛在威脅，最終被雍正以「僭越、貪腐、專權」等罪名迅速清算，從封疆大吏跌落為被賜死的罪臣。年羹堯之敗，並非突然失德，而是極權統治者的個人權力慾強，卻缺乏安全感又缺乏制度保護的必然結果。

共軍高層的接連落馬，反向對照出民主可貴，真正不穩定的從來不是民主多元，而是集權的寡頭政治。當一個國家把安全寄託在少數人的判斷與情緒之上，則再強大的軍隊也可能敗在制度性的脆弱。也因此，儘管中共近年各式武器推陳出新，習近平更號稱建構所謂「新質戰力」，但最核心的人員素質卻每下愈況，代表性的上將階層已有16員遭羈押或消失，「中央軍委」編制7人，卻有5人遭到清算，幾近團滅，四「軍種」、五「戰區」司令員與「政委」也遭大幅清洗，新近發布「徵集空軍部隊違規採購」的公告，將整肅行動指向中共空軍。易言之，在中共體制下沒有獨立的立法、司法體系、多元媒體，只有共黨，且強調一切為政治服務，更走向一人獨裁，共軍硬體裝備再進步，也可能敗在惶惶不可終日的士氣。

相對地，民主制度或許緩慢、多元意見、充滿爭辯，但正因為權力分散，錯誤能被修正，不會走向災難性的誤判，更可避免因獨裁者個人利益或喜好而戕害他人安全，且無須靠清洗將領以樹立權威，因為權威源自法律與制度，而非單一統治者的意志；亦即民主體制下，人人有免於恐懼的自由，此為共軍所難擁有的基本人權。今天張又俠，明天可能就是自己，共軍空有武力卻難以自保，政軍精英內心恐懼政治後果，正是共軍最難掩飾也最關鍵的制度性弱點。

（作者為國防院國防戰略與資源研究所所長）