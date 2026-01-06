【戰略快評】日安保戰略轉型 邁向印太權力平衡者

◎林柏州

自冷戰結束以來，日本的安保戰略與防衛政策經歷數次轉型。由原本在美蘇對峙架構下，抵禦蘇聯侵略、支援美國全球反恐戰爭，逐步轉向在當前大國戰略競爭時代，成為制衡中共、維護印太區域秩序的重要戰略支柱。

回顧過去為應對主要敵國俄羅斯，重兵駐守北方，高度依賴美日同盟，並以「專守防衛」為基本原則。其後，日本在美國主導的全球反恐戰爭中扮演支持角色，其安全政策仍以美國全球戰略為核心。然而，隨著中共軍事實力快速擴張、海空活動日益頻繁，日本逐漸認知到中共已取代俄羅斯，成為最主要的長期安全挑戰。此一威脅認知的轉變，直接推動日本防衛政策由地域性防禦，轉向更具主動性的區域戰略思維，日本軍事部署朝向西南諸島地區轉變，自衛隊在制衡中共的功能開始被凸顯。2015年日本國會通過《和平安全法制》等10項修立法案，防衛態勢由消極防衛轉向積極防衛。

廣告 廣告

究其原因，中共戰略取向的變化應是促使美日同盟角色轉換的主要原因。胡錦濤時期提出「和平崛起」與「和諧世界」的論述，一定程度上降低了各國的戰略疑慮。然而，習近平上臺後，對內強調「民族復興」，對外則祭出「戰狼外交」、「經濟脅迫」、滲透他國等手段，甚至提出中共應與美國「平起平坐」、「共管太平洋」的新型大國關係戰略構想。在此背景下，日本重新強化美日同盟的戰略功能，從過去單純防衛本土、周邊事態，擴展至維護「自由開放的印太」。日本透過修訂《防衛計畫大綱》與《國家安全戰略》，明確將中共定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，並推動反擊能力、太空與網路防衛等新領域建設，從被動的安全接受者，轉變為積極參與區域權力平衡的行為者。

隨著烏俄戰爭的長期化發展，日本清楚認知到前首相岸田文雄提出的「今日烏克蘭，明日東亞」說法，歐洲與印太安全不再彼此孤立，強權以武力改變現狀的行為，可能在不同地區產生連鎖效應。歐洲國家對俄羅斯政策的轉變，以及北約的重新凝聚，使日本堅信必須在印太地區扮演更積極的角色。

同時，中共在烏俄戰爭中對俄羅斯的政治與經濟支持，被日本視為其試圖動搖現狀、挑戰以規則為基礎國際秩序的明確訊號，促使日本加速與美國、澳洲、印度、菲律賓、越南及歐洲國家的安全合作，強化印太地區的多邊安全網絡。日本不僅是美日同盟的核心，更逐漸成為連結印太與歐洲安全的樞紐國家。

日本首相高市早苗去年11月初，宣示關於中共動用軍艦構成「存立危機事態」的政策，有別以往謹慎發言的態度，惟觸碰敏感的日「中」關係議題卻未大幅影響其支持度，短期間必須面對來自中共的經濟政治脅迫，日本政府除持續努力說服國內的反彈；長期來看，亦有向外傳遞，日本安保戰略與防衛政策朝向積極面向轉變，內閣如何平衡日「中」雙邊貿易與安保戰略需求，將是後續外界關注的課題。（作者為國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員）