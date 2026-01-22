【戰略快評】汲取「資訊免疫」新思維 破解中共複合政治戰法

◎董慧明

中共近年對臺策略在傳統軍事恫嚇外採用複合政治戰法，已成為其灰色地帶權力競逐，意圖以心理、資訊攻勢侵蝕我方意志的關鍵手段。這種戰法不再僅求占領或奪控實體目標，更要精準打擊心理認知空間，以達社會內部心防崩解之政治目的。

細究中共操作手法，實為融合俄羅斯「積極措施」（Active Measures）、美軍重視資訊心理戰概念，再加上其既有「三戰」、統一戰線所形成的複合政治戰法。其邏輯並非單純設法說服民眾認同中共立場，而是透過散布大量虛實難辨資訊，製造混亂與虛無感，瓦解對民主體制的信心。

廣告 廣告

例如，中共近年大量運用生成式AI產製爭議訊息，或透過語音合成技術偽造政治人物言論影像，其目的即在預想衝突發生時，於初期癱瘓國軍指管決策與國內民心士氣。這是種針對大腦認知領域的攻勢，意在兵力接觸前削弱我方精神戰力。

國安局本月公布「2025年中共對臺認知作戰操作手法分析」揭示，中共設定爭議訊息敘事主題後，即動員資訊科技公司、公關公司及網路水軍集團等協力組織，持續對臺進行認知作戰。對此，我國全年查報逾4.5萬組異常帳號、蒐獲逾231.4萬則爭議訊息，顯見其攻勢規模與持續性。

報告亦拆解中共5大操作手法，包括利用生成式AI產製並精準投放爭議訊息；委託「晴數智慧科技」、「科大訊飛」等公司開發AI語音合成，誘吸不知情民眾錄音以提升AI生成影音逼真度；扶植境外公關公司協力傳散官方論述；在Threads及X等平臺設立軟性議題帳號，伺機發布政治貼文。

針對諸般無形攻勢，美國智庫哈德遜研究所曾建議美軍應用「資訊免疫理論」施訓。其見解認為，保護部隊免受認知攻擊，最佳方式並非隔絕敵方訊息，而是預先暴露。如同接種疫苗原理，將敵方常見宣傳論述（如疑美論、投降論、國軍無力論）標註破綻後，主動在部隊訓練或公民教育中展示，並同步附上破解邏輯。當人員在安全環境下接觸並拆解過這些謊言，未來在戰場或網路上遭遇高強度同類訊息攻擊時，大腦便能瞬間識別並產生排斥反應，即時阻斷認知攻擊。

「資訊免疫理論」亦可為國軍訓練提供新思維，透過預先接觸與辨析敵方宣傳論述，提升官兵心理韌性與批判思考能力，此概念類似美軍「壓力接種訓練」。在社會防衛層面，政府部會可將「預判」、「揭露」置於「澄清」之前。與其等待謠言擴散再疲於解釋，不如主動發布「認知作戰預警」，當民眾知悉特定時段可能出現操弄資訊，便能建立心理防線，有效降低謠言傷害。

中共利用人性弱點與社會分歧操作複合政治戰法，對此，培養全民批判思考能力至為重要。面對認知作戰攻勢，政府與社會亦需採取主動預防策略，結合媒體識讀、制度韌性與法律規範等多層防護，方能有效提升心防韌性，確保國家安全與民主價值。（作者為國防大學政戰學院中共軍事事務研究所副教授）