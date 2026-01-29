【戰略快評】烏俄戰事陷膠著 各方戰略權衡牽動走向

◎董慧明

烏俄戰爭即將屆滿4週年，這場自二戰以來歐陸最大規模武裝衝突，已從初期機動作戰轉變為殘酷消耗戰。當前戰場態勢仍陷膠著，利益相關國家間的戰略博弈和利益競逐卻異常激烈。俄軍雖占領烏克蘭約5分之1領土，卻難以取得決定性突破；烏軍則在防禦中尋求不對稱回擊機會，以空間換取時間。權衡「戰爭成本」與「政治目標」也將牽動未來戰事走向。

觀察近期戰況，俄軍結合步兵滲透與分散突擊戰術，在頓內茨克西部波克羅夫斯克周邊區域取得有限進展。然而，這種推進代價高昂，根據美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）評估，俄軍去年為占領烏克蘭0.8%領土，造成約41.5萬人傷亡。這種消耗性攻勢雖能維持戰線壓力，卻無法轉化為戰略突破。

廣告 廣告

從經濟層面析之，俄羅斯同樣承受壓力。就現況而論，俄羅斯任何有意義復甦可能要等到明年以後。先前戰時軍事支出帶來經濟刺激正在消退，成本將由更高稅賦轉嫁。莫斯科當局去年11月提出技術徵費法案，計畫自今年秋季起對筆記型電腦、智慧型手機及照明等電子產品加徵新稅，家庭與企業將面臨更高稅額負擔以填補戰爭開銷。這種經濟壓力與持續軍事投入，凸顯克里姆林宮已將烏克蘭及其盟友會先於俄羅斯內部壓力崩潰，當作戰局賭注。

烏克蘭則是面臨軍事與政治雙重考驗。武裝部隊總司令瑟爾斯基1月中旬坦承2026年將是艱難年份。烏軍去年組建16個軍，大幅擴展無人機能力，並建立三層「見證者」（Shahed）無人機攔截系統，同時組建網路作戰與突擊部隊。然而動員問題持續困擾基輔當局，如何在維持前線兵力與社會經濟運作間取得平衡成為難題。

西方盟友立場也成為決定戰爭走向的關鍵變數。川普政府1月發布《國防戰略》，要求歐洲承擔防衛「主要責任」，華府僅提供「更有限支持」，迫使德、英、波蘭等核心成員國，必須重新審視並深化防務合作機制。與此同時，美烏俄1月23日在阿布達比舉行首次會談，惟仍未達成實質協議。

分析指出，西方國家正面臨持續援助難題。一方面，烏克蘭今、明2年的國防需求估計達834億歐元；另一方面，各個支持烏國的國家，也面臨國內通膨與預算壓力，「烏克蘭疲勞」（Ukraine Fatigue）持續在部分民意中發酵；援助模式已從無償贈與轉向附帶條件的貸款。

綜觀全局，2026年關鍵在於西方支持決心能否持續對抗俄羅斯戰略耐心。川普政府雖提出和平構想，但俄國總統蒲亭堅持烏克蘭必須放棄整個頓巴斯地區才願談判，烏克蘭總統澤倫斯基則強調任何協議須完全維護主權，雙方立場仍是南轅北轍。

這場戰爭已非單純軍事勝負，而是意志與資源的總體戰。各方戰略權衡結果，將形塑未來歐陸安全架構，並決定國際秩序新樣貌。在僵局尚未打破前，戰場上的對峙與背後戰略較勁，仍將持續左右全球地緣政治局勢。

（作者為國防大學政戰學院中共軍事事務研究所副教授）