【戰略快評】烏捍衛主權寸土不讓 考驗國際集體安全機制

◎董慧明

烏俄戰爭即將邁入第4年，這場自二戰以來在歐洲爆發的最大規模軍事衝突，正迎來關鍵轉折時刻。烏克蘭總統澤倫斯基於12月中旬抵達柏林，和德國聯邦總理梅爾茨、美國特使及歐洲領袖舉行會談，最後釋出基輔當局在戰略目標上須做出痛苦但務實調整訊息。

面對戰場膠著以及國際政治環境變遷，烏克蘭選擇在實務上暫時擱置加入北約訴求，進一步換取西方國家更具體的安全保障；然而，在涉及國家主權與領土完整核心議題方面，烏方仍堅定「寸土不讓」立場，拒絕將任何被占領土在法律層面割讓俄羅斯。此一「緩約保土」式戰略轉向，凸顯烏俄戰局已不再僅以戰場勝負為主軸，而是全面進入更為複雜的國際政治賽局。

細究此次戰略轉折，主要源於戰場消耗、歐洲部分成員國援烏疲態，以及美國政府態度轉趨保守並急於推動戰事終結。總統川普派遣親信特使魏科夫、庫許納共赴柏林斡旋，美方雖在公開場合宣稱將促成烏俄雙方立即展開和談，惟其實際策略傾向以經貿重新整合與制裁鬆綁作為誘因，而非傳統的軍事施壓，致使烏克蘭在外交層面承受莫大壓力。對此，澤倫斯基在公開立場淡化加入北約目標，實則是為了確保美國繼續提供支持所做出的戰略妥協，意在換取美歐提供「類北約集體防禦」安全承諾，以務實手段延續國家生存命脈。

儘管在結盟議題做出讓步，烏克蘭卻未在領土主權退縮。俄羅斯總統蒲亭近期重申要求烏克蘭割讓頓內茨克州、盧甘斯克州全境，甚至包含俄軍未控制區域，遭基輔當局嚴辭拒絕。烏克蘭深知，一旦在法律上承認領土割讓，將使國家陷入長期分裂與動盪。因此，烏方採取「凍結戰線、保留法理主權」談判底線，或為未來和平協議最可能的妥協模式。

歐盟作為烏克蘭談判的關鍵支持者，立場格外重要。柏林會議前夕，歐盟達成歷史性決議，將俄羅斯央行遭凍結的2100億歐元資產，由定期審查改為「無限期凍結」，直至俄羅斯停止侵略並滿足賠償與安全條件。此舉為向烏克蘭提供長期貸款奠定根基，相關資金將成為烏克蘭在美國可能縮減援助情況下，維繫國防與經濟穩定的關鍵來源。

然而，戰場現實依舊嚴峻。俄羅斯並未因外交斡旋而放緩攻勢，反而在談判期間加大對烏克蘭基礎設施的打擊力度。俄軍於12月初發動大規模無人機及飛彈襲擊，意圖在嚴冬期間癱瘓烏國能源系統，藉此削弱烏克蘭民眾抗敵意志。莫斯科當局試圖以戰逼談，也讓和平前景仍舊籠罩在硝煙之中。

綜觀當前局勢，烏克蘭在「生存」與「勝利」之間謀求均衡，但仍堅守領土主權法律底線。談判斡旋結果，將取決於西方國家能否落實安全保障承諾，以及俄羅斯是否願意在全面併吞目標受阻之際接受停火。對於全球地緣政治而言，這不僅攸關烏俄國界劃定，更是對國際法治與集體安全機制的重大考驗。（作者為國防大學政戰學院中共軍事事務研究所副教授）