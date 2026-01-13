【戰略快評】美「絕對決心」行動 牽動地緣政治與能源安全

◎舒孝煌

美國本月3日對委內瑞拉首都卡拉卡斯等多處發動「絕對決心」行動，在一次精密大膽的作戰行動中，逮捕委國總統馬杜洛夫婦，並將監督委國政權交接，穩固地緣戰略優勢。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩上將指出，美國作戰計畫經過數月規劃，並運用強大的情報能力及對付恐怖分子經驗。行動首務是逮捕馬杜洛，由精銳的三角洲特戰部隊完成；美國各軍種共出動150架以上軍機，包括B-1轟炸機、F-22、F-35、F/A-18等戰機、EA-18G電子攻擊機、E-2預警機、各種未指名的情監偵飛機，以及大量無人機，從20個以上的陸上及海上基地起飛。其中，美陸戰隊F-35B以其匿蹤性能及精準打擊能力，摧毀仍停在委空軍基地未能起飛的戰機及防空武器，據稱有7架Su-30及F-16，以及S300V和Buk-M2E被摧毀。

美國亦出動先進情監偵平臺執行任務，例如極機密的RQ-170「哨兵」無人機，由波多黎各基地起飛。這項空中打擊任務高度協調，首先是壓制防空系統，為後續載運特戰部隊的直升機開路，僅1架直升機被擊傷。如此高度協調的大規模空中打擊任務，目前僅有美國，或許包括北約及以色列辦得到。

委國空防能力脆弱，僅有俄製Buk-M2E中程防空系統較為現代化，S300V則完全不具戰備能力。由於俄羅斯未履行維修承諾，已知至少有2套Buk-M2E在攻擊行動中被摧毀。委國僅有少量美製F-16A/B戰機，以及俄製Su-30MK2戰機，也因妥善率不佳，在美國的攻擊行動中幾乎無法發揮作用。

美國干預委國有其多重目的。美國長期指控委國政權推動「毒品恐怖主義」，涉及走私毒品、洗錢、黑幫、武裝組織，並與恐怖組織關係密切，以國家機器向美輸送毒品。另外，由於馬杜洛政治打壓，數百萬委內瑞拉人民逃離家園，有數十萬人進入美國，讓一向關注邊境人口偷渡問題的川普，將其根源歸於馬杜洛向美輸出犯罪集團。因此這次推翻馬杜洛政權，也受到委國民眾歡迎。

在地緣戰略上，美國冷戰時代即視拉丁美洲為後院，極力阻止前蘇聯染指，並多次干預及顛覆拉美政權，包括1954年的瓜地馬拉、1961年豬玀灣事件、1981年援助尼加拉瓜反政府軍、1983年入侵格瑞那達，以及1989年入侵巴拿馬，有成功也有失敗。馬杜洛政權親俄、親「中」，並接受俄「中」軍援，2018年俄曾派遣2架Tu-160戰略轟炸機訪問委國，挑釁美國並插旗拉美意味濃厚，更堅定美國保護後院的決心，這也被視為是「門羅主義」再起。

另外，委國石油儲量居全球之首，委國曾沒收美國石油公司資產。此次逮捕馬杜洛後，川普宣示要保護委國能源儲備，並讓美國石油公司重建委國石油基礎設施。美國此次徹底剷除後院禍害，若能趁勢確實掌握委國能源供應，將對全球能源市場乃至地緣戰略造成深遠影響。

（作者為國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員）