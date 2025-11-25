【戰略快評】軍民協力強化軍備韌性 提升國家競爭力

◎吳建忠

在中共的統戰滲透及軍事挑釁下，政府持續提高國防預算，推動不對稱戰力與軍備韌性，不僅是強化防衛能力的必要之舉，更是推動軍民協力的「民主供應鏈」，提升國家整體競爭力的關鍵策略，這是政府前瞻思維展現的務實作為。

114年《國防報告書》提到國軍依據「防衛固守、重層嚇阻」戰略，建構「多域拒止、韌性防衛」作戰整備方向，並施以不對稱戰法，打造能有效嚇阻與擊退敵進犯的可恃戰力。不對稱戰法的核心在於以靈活、分散、高效能的武器系統，達成嚇阻與防衛目的。中華民國不與境外敵對勢力進行傳統軍力的軍備競賽，施以先進戰力，發展無人載具、研發機動飛彈系統等新型裝備，才能在戰時迅速部署、有效打擊敵方高價值目標，並在平時形成強大嚇阻力，削弱來犯之敵野心。

總統賴清德於10月25日紀念古寧頭戰役76週年時指出，政府將提出《不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例》，結合民間力量打造無人機與各式載具的本土軍備供應鏈，進而讓臺灣成為友盟信賴的安全合作夥伴，共同建構守護自由民主價值的堅強防線。這不僅是對友盟的回應，更是對國人的安全承諾，完備人員操作的平戰轉換，也是產業升級與科技創新的經濟新引擎。

國軍建構無人載具作戰能量，除了引進ALTIUS-600M攻擊型無人機外，外購與本土自製並行，不僅提升即戰力，也培養長遠自主防衛體系。軍民協力的軍工產業，代表的不只是武器製造，更是一種軍備領域的經濟平臺。政府若能持續針對軍民協力的技術升級引導、研發補助、產業聚落建構，將有助於形成具備國防韌性與民生價值的雙重產業結構，讓國防預算成為國家競爭力的經濟投資，而非單純的支出。

此外，本土供應鏈有助提升軍備韌性，這不僅止於裝備製造，更涵蓋整體作戰持續性的系統整合。包括指管通資系統的強化、後勤維保鏈的在地化、戰場感知與快速反應能力的整合，皆是現代防衛作戰不可或缺的要素。政府推動本土供應鏈的軍工產業，不只是為了降低依賴，更是為了在關鍵時刻確保關鍵零附件與維修能量不受外力干擾，維持部隊戰力的穩定與持久。

然而，國防預算的提升，是為了和平而非對抗。唯有具備足夠的自我防衛能力，才能讓境外敵對勢力知難而退，讓國人安心生活。政府在預算運用上也展現出高度透明與效率，確保每一分資源都能轉化為實質戰力與產業動能，這不僅是對納稅人的責任，更是對國家安全的承諾。

眾所周知，政府持續深化本土供應鏈、強化軍工產業能量，並打造具備創新力與民生價值的軍民協力的國防產業，讓中華民國在境外敵對勢力壓力下仍穩健前行，持續守護自由民主的家園。

（作者為空軍官校通識教育中心副教授）