【戰略快評】軍民團結堅實國家韌性 反制中共軍演恫嚇

◎董慧明

中共東部戰區本週再度以針對性軍事演訓片面改變臺海現狀，升高區域安全緊張情勢。中共慣將我國正常防衛整備與臺美安全合作，單方面曲解為「挑釁」、「勾連」，並以此作為其發動軍演的藉口，實為錯誤解讀。此外，中共採取複合式施壓，結合機艦侵擾、認知作戰與法律戰操作，其本質亦為長期性、計畫性之戰略恫嚇，意圖製造臺灣社會實質衝擊，並測試區域內主要國家的反應。

事實上，我國在國防安全、對外關係上的所有作為，均屬正常主權行使。無論是強化自我防衛能力的國防整備；總統依循慣例出訪、過境；抑或是與友我國家進行國會、民間互訪交流，其目的皆在鞏固民主體制、保障人民福祉，並為區域和平穩定貢獻力量。

廣告 廣告

這些合法且透明的舉措，本質上係以維護國家生存發展為核心考量。然而，中共卻刻意錯解我國國際互動與防衛部署，並以軍事威嚇侵犯我主權，這種歸咎責任敘事手法，正是典型的認知作戰，旨在影響國際視聽，並為其改變臺海現狀行徑製造正當性。

此次中共軍演仍未跳脫軍事進逼與認知作戰混合操作。在軍事層面，企圖模糊平戰界線，演習區域步步迫近臺灣周邊，演練對臺封控，同時測試實質壓縮我國防衛反應空間能力。中共官媒、軍媒亦與網路輿論緊密配合，除了積極營造兵臨城下氛圍，也廣泛傳散因臺灣挑釁才導致軍演等錯假訊息，意圖混淆民意。中共窮盡各種手段，終極目的就是要瓦解國人心理防線，其背後盤算昭然若揭。

面對中共蓄意壓迫，我國最佳的回應就是內部團結一致與國家韌性展現。其中，國家韌性並不僅限於軍事層面的防衛能力，而是涵蓋社會民心、經濟穩定、基礎設施安全，以及政府治理效能等多層面之綜合國力。保國衛民是國軍天職，因此官兵秉持「不升高衝突、不挑起爭端」原則，始終保持高度警戒，沉著應對敵情動態。

政府各部會同樣展現專業協調與應處能力。例如，海巡署在第一線與國軍密切配合，堅定捍衛我國海疆權益；外交部在第一時間向國際社會清楚說明中共片面破壞區域穩定的事實真相，爭取國際友人支持；交通部積極協調海空運航線，盡力降低對客貨運輸的衝擊；陸委會則申明政府嚴正立場，明確表達我方捍衛主權的堅定態度。透過跨部會通力合作，有效應對中共軍事挑釁，維護社會穩定運作。

中共種種不理性的政治和軍事動作，往往是為了轉移其黨國體制下的治理困境與矛盾心理。面對其軍事威脅，國人團結、堅強的力量，就是國家韌性最好的體現。一個冷靜、自信且團結的臺灣，定能適切應處外在挑戰，堅定地捍衛民主生活方式，並為區域長久和平與穩定，發揮關鍵作用。

（作者為國防大學政戰學院中共軍事事務研究所副教授）