【戰略快評】韓美加速達成戰略共識 應變區域局勢
◎林志豪
南韓總統府與美國白宮日前分別公開《韓美高峰會談共同說明資料》，其中不僅提到臺海局勢穩定發展，也涉及韓美在安保與經貿的協定內容。而最受矚目的是韓美雙方同意加快推進「戰時作戰指揮權」進程，以及美國允諾南韓核動力潛艦建造計畫。在同一天，南韓國防部也公開第57次韓美安保會議的聯合聲明，再次提到韓美雙方同意加快戰時作戰指揮權的移交進程。
韓美兩國對於移交戰時作戰指揮權協商已有數十年之久，南韓為能達到「全面作戰能力」（FOC）標準，並以達到「完全遂行任務能力」（FMC）為最終目標，進行多項國防改革和軍備武器發展計畫，以及部隊裁編與內部改革，預計明年將驗證南韓軍隊是否達FOC標準，進行全面任務能力評估。從近十年南韓國防產業發展過程來看，南韓在軍事衛星、戰略火箭、國產潛艦，以及地面武器裝備等皆有亮麗成績，未來南韓軍隊能否在既定時程達到目標，將會是後續觀察的重點。
然而，面對中共軍事擴張威脅日益嚴峻，駐韓美軍的「戰術靈活性」也是近期關注重點，可預期未來駐韓美軍的任務將不再只是震懾北韓，可能會擴大到朝鮮半島以外的區域執行任務。為應對未來可能的挑戰，駐韓美軍未來勢必將逐步開始改變其原有的部隊構成，從原本陸軍為主的編制，逐步加強空軍和海軍的編制，這也需要取得韓美間的共識。實際上韓美兩國已不是首次討論此問題，早在盧武鉉政府時期（2006年）已有類似討論，但當時北韓擁核尚未成為既定事實，情況也遠不如現在的嚴峻。而現在韓美雙方對此部分的立場差異已逐漸縮小，未來可能會針對駐韓美軍的規模與角色進行商議。
而未來南韓「恢復」戰時作戰指揮權之後，連帶韓美兩國軍方也將成立新的對等聯合指揮體系，這將考驗兩國如何共同面對新的區域局勢變化，以及包含北韓在內的潛在威脅。此外，南韓勢必得持續提高國防預算，在真正完全獲得作戰指揮權之前，使南韓軍隊能夠獨當一面處理朝鮮半島問題。
另一方面，美國也首度允許南韓建造核動力潛艦。南韓實際上從2000年開始籌備國造潛艦的時候，已開始對國造核潛艦的可行性進行規劃。但當時受限於2015年簽訂的韓美核能協定，也就是以美國《原子能法》第123條的規定為協定框架，限制對南韓出口核裝備、提煉技術和反應爐等，目前也未看到鬆綁的跡象。依照目前已知的公開資訊，未來的南韓核潛艦將會在美國船廠建造，但是雙方對於建造的細節，以及具體的時程將持續協商。
短期來看，南韓核潛艦計畫將有效提升南韓在東部海域，肆應來自北韓的水下威脅，包含未來可能下水的核潛艦，或是可搭載核彈頭的水下無人載具。但從長期來看，隨著南韓核潛艦開始建造，極有可能會對周邊國家或區域產生骨牌效應，使既有的東北亞競爭局勢更加升級，充滿更多的不確定性。
（作者為國防院國家安全研究所助理研究員）
