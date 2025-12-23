戰略急轉彎！Meta 暫停華碩、聯想開發第三方 VR 頭戴裝置計畫，全面轉向 AI 智慧眼鏡

Meta 在 2024 年宣布開放 VR 作業系統 Horizon OS，並找來 ASUS 華碩與 Lenovo 聯想合作開發第三方 VR 頭戴裝置之後，但最近外媒《Road to VR》披露 Meta 的硬體策略正在調整，並且已經暫停與華碩、聯想的合作計畫。

就連外媒《Engadget》也報導，Meta 提供聲明表示，公司現階段的重點，已調整為打造「能夠推動 VR 市場發展所需的第一方硬體與軟體」，而非擴張第三方生態系。

原本的藍圖：打造「VR 版 Android」生態系

回顧 2024 年，Meta 曾試圖複製 Android 模式，將 Horizon OS 開放給其他硬體供應商使用，希望能藉此加速 VR 裝置普及。當時公布的首波合作夥伴，正是華碩與聯想：

華碩：由旗下電競品牌 ROG 規劃推出主打高效能電競體驗的 VR 頭戴式裝置

聯想：開發結合生產力、學習與娛樂的 MR 混合實境裝置

儘管兩家大廠陸續都有開發頭戴裝置的消息傳出，但是卻始終沒有下文，如今 Meta 暫停合作計畫消息一出，多數外媒推測搭載 Horizon OS 的頭戴裝置可能已被無限期延後。

為何喊停？Meta 重心已不在 VR 擴張

其實 Meta 的轉彎早有跡象，在 2025 年的 Meta Connect 大會上，VR 相關更新明顯減少，反而將舞台留給 AI 與智慧眼鏡，顯示公司內部的優先順序已出現變化。

先前《彭博社》也指出，Meta 正計畫針對 VR 與元宇宙平台 Horizon Worlds 團隊進行大幅度人力與資源縮減。Meta 當時回應，公司確實正在將部分投資從元宇宙轉向 AI 智慧眼鏡與穿戴式裝置，因為 AI 智慧眼鏡展現出更明確的成長動能。

在這樣的背景下，暫停第三方 VR 硬體合作，等同讓 Meta 回到更保守的垂直整合模式，將開發火力集中在自家裝置與 AI 穿戴產品線。

然而，Meta 並未完全否定第三方合作的未來，雖然從 Meta 目前的行動來看，VR 與元宇宙已經不再是公司開發計劃的第一順位，但是在 Apple Vision Pro 與 Android XR 的夾擊之下，Meta 只能選擇先穩住自家 AI 智慧眼鏡的優勢與品質，才能繼續發展 VR 生態系。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：engadget、Road to VR、Bloomberg

