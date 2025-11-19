戰略模糊？FBI官網驚現台灣「大使館」 美Legat分區概念一次看

美國聯邦調查局（FBI）示意圖。 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 美國聯邦調查局（FBI）在其官網的海外法律專員（Legal Attaché，簡稱 Legat）頁面中，對全球駐外辦公室的業務範圍進行分類。網站顯示，FBI 在「台北」欄位，將當地聯絡窗口標示為「American Embassy」，並在「Nation covered」欄位明確寫上「Taiwan」。然而，台灣事實上並不存在美國大使館，美方依《台灣關係法》在台設置的是「美國在台協會」（AIT），現任處長谷立言職稱為「Director of the American Institute in Taiwan」，並非大使（Ambassdor)。

廣告 廣告

根據使用者提供的 FBI 官網前言，Legat 的設置目的在於協助美方與各地的執法、情資與安全部門建立合作，並強調這些單位在全球超過「 180 個 countries, territories, and islands」運作。也就是說，FBI 在此分類中使用的「country」「territory」「nation」，涵蓋範圍遠超過主權國家，顯然具有高度彈性，並非國際法上的「state」主權國家的概念。

FBI 官網上明確分類country、territory、nation 三個詞彙為不同概念。 圖：翻攝自 FBI 官網

使用者提供的截圖同時顯示，中國的 Legat 標示為「Beijing, China」，其「Nations covered」欄位列出 Hong Kong、Macau、Mongolia 和 People’s Republic of China；而香港 suboffice 的範圍則同樣列為 Hong Kong、Macau。這說明 FBI 在執法合作邏輯中，將台灣、香港、澳門等地視為「獨立於中國的司法管轄區」，各自列出業務範圍，並未將其併入中國欄位之下。

從香港的例子中也可以了解 FBI 在使用「Nation」一詞的語境，「大使館」的出現可能為誤植。 圖：翻攝自 FBI 官網

然而，美國外交架構仍維持既有政治紅線。AIT 官網上谷立言職稱是 Director，而非 Ambassador；AIT 也未被升格為 Embassy。換言之，美國在「外交承認」上仍遵守其一中政策，不承認台灣為主權國家，但在安全合作、情報協調、執法分區上，FBI 卻以「台灣」作為獨立標示項目，與中國、香港一樣列為一個分區。

谷立言職稱並未改變，美國對台灣依然在《台灣關係法》架構下交往。 圖：翻攝自 FBI 官網

從政治學角度來看，FBI 使用的「nation」並非代表「主權國家」，而更接近「共同體、行政分區或特定司法範圍」。這種分類方式也使美方能在不觸及主權問題的前提下，明確區分台灣與中國，維繫雙邊龐大的安全與執法合作。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

三星Galaxy手機裝以間諜軟體? 外媒曝：「默認」安裝程式 幾乎無法刪除

北京談判內容曝光! 日堅持不道歉 雙方不歡而散 傳高市早苗將參拜靖國神社